Az akut veseelégtelenség

A gyulladást okozó toxikus anyagok többsége valamilyen gyógyszer: ún. nem-szteroid gyulladáscsökkentő készítmények, egyes antibiotikumok és vízhajtók, valamint a daganatos betegségek gyógyításában használt egyes kemoterápiás szerek. Krónikus veseelégtelenségben szenvedő egyénekben ritkán okozhatnak akut veseelégtelenséget egyes röntgenvizsgálatok alkalmával adott kontrasztanyagok is.

Toxikus akut veseelégtelenséget okozhatnak a nagyfokú izomszétesés során az izomból felszabaduló alkotóelemek is. Leggyakrabban trauma (crush szindróma) vagy túlzott fizikai aktivitás kapcsán, kábítószer élvezőkben, valamint egyes vérzsír-csökkentő gyógyszereket (statinok) szedő betegekben látunk ilyet. Hasonló mechanizmussal okozhat akut veseelégtelenséget a vörösvértestek károsodása is (haemolysis).