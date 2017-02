Kielégítő szexuális élet merevedés nélkül

A legtöbb ember a szexre, mint a behatolással együtt járó közösülésre gondol. Ez a nézet azonban meglehetősen frusztráló lehet az erekciós zavarral küzdő, és az idősebb párok számára. Előfordulhat, hogy még az erekciót segítő gyógyszer segítségével is nehezen megvalósítható a hagyományos értelemben vett szex, mint ahogy az sem ritka, hogy az idősebb nők számára a síkosító használata ellenére is fájdalmat okozzon a behatolás.

A férfiak 50 éves kor környékén már nehezebben jönnek izgalomba, a fantázia már nem elég, a fizikai stimuláció az erekció előfeltétele. Emellett az erekció mértékében és megbízhatóságában is változás következik be. Ezek a változások meglehetősen kellemetlenül érintik a férfiak többségét, akik a tünetek első észlelésekor hajlamosak – tévesen – azt a következtetést levonni, hogy szexuális életük leáldozóban van.

A fentiekben említett dolgok mind változást hoznak az együttlét dinamikájába, ám annak ellenére, hogy a behatolásról le kell mondani, ha a párok megfelelően nyitottak az erotikus alternatívákra, a szexuális életük továbbra is kiteljesedett és kielégüléssel járó lehet.

Alternatívák férfiak számára

A merevedési zavar hátterében sokszor valamilyen keringési betegség húzódik meg. A kezelésben ezért az urológus, andrológus mellett a belgyógyász is szerepet kaphat.



A behatolás nélküli együttlét során a pénisz simogatása, masszírozása az egyik legfontosabb. Sok 50 feletti férfi tapasztalja, hogy maszturbáció során megfelelően kemény a merevedése, ám a partnernek nem sikerül ugyanezt a hatást elérnie.

Mi ennek az oka?

Előfordulhat, hogy a nő nem tudja pontosan, hogy a férfi hogyan és hol szereti, ha simogatják. A megoldás erre az lehet, ha a férfi megmutatja a nőnek, mit akar. Ez először furcsa vagy kellemetlen lehet mindkét fél számára, de segít abban, hogy a nő pontosan azt nyújtsa a férfi számára, amit az szeret.

A felláció egy másik sarkalatos pontja a behatolás nélküli szexnek. Az orális szex nagy örömet nyújthat a férfi számára akkor is, ha a pénisz merevedése csak részleges.

A tévhittel ellentétben az orgazmushoz és ejakulációhoz nem szükséges a teljes merevedés. Ha a férfi kellő stimulációt kap, az még mindig elég ahhoz, hogy részleges merevedéssel (vagy akár petyhüdt pénisszel is) csodás orgazmust éljen át.

A behatolás nélküli együttléttel próbálkozó pároknak ajánlott kipróbálni a szexshopokban beszerezhető műhüvelyt is, ami, ha kellően síkosított, hasonló élményt nyújt, mint az igazi. Ez főleg azoknak a férfiaknak javasolt, akik merevedése se nem elég kemény, se nem elég hosszú a vaginális közösüléshez.

Alternatívák nők számára

A hüvely kézzel, illetve szájjal történő izgatása által orgazmushoz juttathatók azok a nők is, akik számára a behatolással járó szex nem elérhető. Sőt, a behatolásos szex során a nők csak 25 százaléka tapasztal orgazmust! Ez azt jelenti, hogy a nők háromnegyedének - legyenek bármilyen életkorban – közvetlenül a csikló stimulációjára van szüksége ahhoz, hogy orgazmusa legyen.

Amennyiben a partnernek nem megfelelő az erekciója, a nők használhatnak vibrátort is az orgazmus eléréséhez. Ezt használhatja úgy is, hogy a partner közben simogatja és nézi, de akár a partner is használhatja a nőn, miután gondoskodtak a megfelelő síkosításról.

Nézzenek körül a szexshopokban, milyen egyéb szexjáték kipróbálásához lenne kedvük!

Életre szóló szex

A több évtizednyi hagyományos szexuális együttlét után kihívást jelenthet a behatolás nélküli örömszerzés és orgazmus. Az átmeneti időszakban fizikai és érzelmi változásokat is tapasztalhat, ám miután elsajátítják az új örömszerző technikákat, a továbbiakban is kölcsönösen kielégítő lehet a szexuális életük.

Vannak, akik ellenzik az orális szexet vagy a szexjátékok használatát – ezzel sincs semmi probléma, a lényeg, hogy ne érezze magát semmire sem kényszerítve! Ha nem érzi kielégítőnek szexuális életét, keressenek fel egy szex terapeutát, aki segít az egyéni ízlésük szerint testre szabni azt.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; AARP

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos