Terhesség: a reggeli rosszullét

Egyes felmérések szerint a nők 80 százaléka átéli az émelygéssel, hányingerrel, hányással járó reggeli rosszulléteket, amelyek bizonyos esetekben akár a magzatot is veszélyeztethetik. Az okokról és a megoldásokról dr. Demjén László, szülész-nőgyógyász beszélt.

Komolyan kell venni

Az American Journal of Obstetrics and Gynecology szerint Amerikában közel 60 ezer nő kerül kórházba extrém reggeli rosszullétek miatt. Ezek ugyanis nem csak a mama, de a magzat egészségét is veszélyeztetik, hiszen a rendszeres, extrém mértékű reggeli hányás, esetleges kiszáradás miatt a baba nem jut elegendő mennyiségű táplálékhoz. Korábban létezett egy olyan elképzelés, miszerint ez az émelygés a szervezet ösztönös védelmi reakciója, aminek segítségével a szervezet védi a babát. A hányinger miatt ugyanis az anya nem tud olyan ételeket, italokat magához venni, amelyek esetleg nem lennének jó hatással a terhességre.

Ma már azonban a súlyos terhességi hányás (hyperemesis) veszélyeire figyelmeztetnek, amelynek csökkentése mindenképpen orvosi feladat. A nőgyógyász a vizsgálatok alapján meg tudja állapítani, megfelelően fejlődik-e a magzat, és ha szükséges, hányáscsillapítókat, illetve a kiszáradás megelőzésére infúziós folyadékpótlást javasolhat. Az USA-ban és Kanadában már régóta forgalomban van egy klinikailag tesztelt gyógyszer, amely antihisztamin és B6 vitamin tartalmánál fogva meggátolja a hányingert, a hányás, így elkerülhetővé válnak a reggeli rosszullétek.

Családi halmozódás

Azoknál a kismamáknál, akiknek nővéreinél, anyjuknál, nagyanyjuknál már előfordult súlyos terhességi hányás, jóval nagyobb az esély ennek megjelenésére, mint a többieknél. – állítja a University of Southern California kutatása.

A vizsgálatok szerint nem a genetika az egyetlen meghatározó tényező ebben a jelenségben, de azoknál a nőknél, akiknek lánytestvére szenvedett a reggeli hányástól, 17-szer nagyobb az esély ugyanerre. Egy 650 nőt vizsgáló kutatásban ugyanis olyan nőket hasonlítottak össze, akik tapasztalták a terhességi hányást azokkal, akik megúszták. A felmérésekből kiderült, hogy az érintetteknek szinte biztosan megélte ezt a nővére, az édesanyja és/vagy a nagymamája – bármelyik szülő oldaláról. Vagyis a jelenség öröklődik is, amelyből az következik, hogy jó, ha a terhesség elején járó nők tudatában vannak ennek és tájékoztatják erről a nőgyógyászukat is – így mindenki könnyebben felkészülhet az esetleges következményekre.

Mit lehet tenni?

Terhesség és gyógyszerszedés A terhesség alatti gyógyszerszedés mindig orvosi kontroll alatt történik, így annak irányítója a háziorvos, illetve a terhes gondozóorvosa. Ő a terhesség aktuális szakaszának figyelembevételével (első, második, illetve harmadik harmad) dönt az alkalmazható gyógyszerekről. Egyes gyógyszerek a placentán áthaladva a fejlődő magzat keringésébe is bejuthatnak és súlyos fejlődési rendellenességet okozhatnak. Bővebben a terhesség alatti gyógyszerszedés veszélyeiről>>

Bár sokan a lelki változások, a félelem, a szorongás kivetülését látják a kismamák reggeli rosszulléteiben, ha a hányás túlzott mértéket ölt vagy túl sokáig jelen van, mindenképpen fontos segítséget kérni. Az orvosi beavatkozásokon túl – amelyek a súlyos hányás esetében indokoltak – van néhány házi gyógymód, amelyeket érdemes kipróbálni.

Beválhat, ha a kismama még reggel az ágyban elfogyaszt néhány kekszet vagy egy pirítóst, mert az evés következményeként megemelkedő vércukorszint gátolhatja a hányingert. Ugyanilyen hatással van, ha a nap folyamán többször rágcsál egy keveset, bár a magas cukor- és kalóriatartalmú falatokkal érdemes óvatosan bánni. Sokaknál a meditáció, a légzőgyakorlatok és a friss levegő javít a helyzeten, és a megfelelő mennyiségű alvás is nélkülözhetetlen. Aki tudja, hogy bizonyos illatok, szagok váltják ki nála a hányingert, tartózkodjon azoktól és használjon illatmentes mosakodó- és tisztítószereket. – javasolja dr. Demjén László.

Házi gyógymódok

Szerencsére az esetek többségében csak enyhébb lefolyású rosszullétek jelentkeznek. Ezek kezelésére aztán rengeteg javaslatot, tanácsot, bölcsességet, gyógymódot találhatunk; ha megkérdeznénk a kismamákat, egészen biztosan mindegyikük különböző praktikára esküdne.

Az általános - és garantáltan nem ártalmas - tippek közé tartozik, hogy reggel, még felkelés előtt, az ágyban fogyasszunk el néhány kekszet vagy pirítóst, mert az evés következményeként megemelkedő vércukorszint gátolhatja a hányingert, és a nap folyamán a továbbiakban is többször rágicsáljunk egy keveset, "megelőzve" ezzel a bajt. Szintén jót tesz a friss levegő, a gyakori szellőztetés, a légzőgyakorlatok vagy a meditálás, esetleg kimondottan hányinger elleni homeopátiás szerekkel is kísérletezhetünk. Intenzív illatok is kiválthatják az émelygést, de akár a mindennapi, máskor észre sem vett szagok is okozhatnak váratlan galibát. Érdemes ilyenkor illatmentes dezodort használni, megfigyelni magunkon, milyen illatok, szagok váltják ki a hányingert. Aki megteheti, pihenjen le, aludjon egyet napközben is, de akik valami miatt nem tehetik, próbáljanak éjszaka legalább 9 órát aludni; a pihenés azoknak is jót tesz, akiket egyébként nem kínoz reggeli roszullét.

