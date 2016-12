Hét tipp a gyorsabb teherbeeséshez

A családalapítással a döntés meghozatala után senki sem szeret várni, ám a természet sajnos nem mindig így működik. Nagyon sok nő számára nehéz a várakozással teli időszak, mikor meg kell tapasztalnia, hogy nem tud mindent kontrollálni. Ennek ellenére van néhány dolog, amivel elősegítheti a mihamarabbi teherbeesést.

1. Végeztessen előzetes vizsgálatot!

Még mielőtt hivatalosan is nekikezdenének a gyermeknemzéssel való örömteli próbálkozásoknak, csináltasson egy átfogó orvosi vizsgálatot. Ha valamilyen rejtett betegsége van, annak kezelését jobb a várandósságot megelőző időszakra időzíteni. Kezdjen el folsavtartalmú magzatvédő vitamint szedni, mely segít megelőzni a fejlődési rendellenességeket.

2. Ismerje meg a ciklusát!

A meddőségről A nők 85 százaléka esik teherbe a próbálkozást követő egy éven belül. Amennyiben régebb óta próbálkoznak, keresse fel nőgyógyászát. 35 éves kor felett már fél év sikertelen próbálkozás után ajánlott szakember segítségét kérni. >>Bővebben a női meddőségről

A teherbeesést nagyban megkönnyíti, ha pontosan ismeri a ciklusát, és tudja, melyek a termékenyebb napjai. Ehhez ismerni kell az ovuláció tüneteit, többek között azt, hogy a hüvelyváladék a termékeny napokon áttetszővé, vizenyőssé válik. Vannak, akik az egyik oldalukon enyhe fájdalmat is éreznek az alhasban. Ezek azok a napok, mikor igazán eljött a szex ideje. Az ovuláció előrejelző készítmények szintén segítenek a termékeny napok kiszámításában.

A menstruációs ciklus első napja a menstruáció első napja. Az ovulációs tesztet kezdje el a kilencedik napon használni, egészen addig, míg pozitív nem lesz. A 28 napos ciklussal rendelkező nők nagy többségének a 14. napon van ovulációja, ám vannak, akiknek rövidebb, és vannak, akiknek hosszabb a ciklusuk.

Nagyon sok nő használ hosszú évekig fogamzásgátló tablettát, így felmerül a kérdés, hogy jó-e rögtön annak abbahagyása után teherbe esni? Éveken át tartotta magát az a nézet, hogy a teherbeesés előtt jobb pár hónapig szünetet tartani a tablettaszedéssel, ám ez ma már nem igaz. Akár rögtön a tabletta elhagyása után is terhes lehet, az egyedüli problémát az jelentheti, hogy ilyenkor nehezebb az ovuláció kiszámítása. Ezért van, hogy sokan inkább még várnak, míg visszaáll a saját, nem gyógyszer által szabályozott ciklusuk.

3. Ne aggódjon afelől, melyik a legjobb pozíció!

Vannak mítoszok a teherbeeséshez legmegfelelőbb pozíciókról, ám ezek csak mítoszok! Nincsenek tudományos bizonyítékai annak, hogy a misszionárius póz jobb lenne a fogantatás szempontjából, mint azok, melyekben a nő van felül. A nők méhe sok esetben lehet például hátrahajló, melynek egy egész más póz felel meg inkább. Természetesen a függőlegesen ülés, vagy álló pozíció a gravitáció miatt megnehezíti a spermák bejutásának esélyét, így inkább ajánljuk azokat a helyzeteket, ahol a férfi van felül.

4. Maradjon vízszintesen az aktus után!

Ezt már bizonyára hallotta korábban is. Aktus után ha 10-15 percig vízszintesen marad, azzal elég időt biztosít a spermiumoknak a célba éréshez.

5. Ne vigye túlzásba!

Az ovuláció ideje alatti túl gyakori szexuális aktus nem növeli meg a teherbeesési esélyeket. Noha először jó ötletnek tűnik, tudni kell, hogy a túl gyakori ejakulációval csökken a spermiumok száma. Az ovuláció ideje környékén a kétnaponkénti szeretkezés az ideális a teherbeeséshez. A spermiumok ugyanis az aktus után még 72 órán át életképesek. Tudni kel azonban, hogy a túl szoros nadrág viselése, illetve a forró vizes fürdő, a mobiltelefon zsebben hordása és a szójadús táplálkozás is csökkentheti a spermiumok számát.

6. Csökkentse a stresszt!

A teherbeesés görcsös akarása nagyon stresszes, és a stressz befolyásolhatja az ovulációt. Férfiak esetében mindez szexuális zavarokat, szorongást okozhat. Akupunktúrával csökkentheti az önre nehezedő stresszt, ezáltal növelheti a megtermékenyülés esélyét. Noha a túlzott alkoholfogyasztást kerülni kell, egy fél pohár bor segíthet az ellazulásban. Bármi, ami csökkenti a stresszt, segítheti a teherbeesést!

7. Éljen egészségesen!

A testmozgás jót tesz, ám csak akkor, ha nem viszi túlzásba! A megerőltető sportolás ugyanis megzavarhatja az ovulációt. Napi 45-50 perc testedzés már gondot okozhat.

Mindez nem jelenti azt, hogy azonnal abba kell hagyni a sportolást, amint terhes szeretne lenni. Amennyiben eddig is keményen, rendszeresen edzett, és a menstruációs ciklusa is rendszeres, valószínűleg a további sportolás nem fog gondot okozni. Ám fontos tudni, hogy a túlzásba vitt sportolás hatására a ciklus második, ovulációt követő szakasza lerövidül, csökkentve a teherbeesés esélyét. Ezért is ajánlják a könnyű testedzést a fogantatásra vágyóknak. Ilyen például a heti háromszori séta.

Figyeljen az étkezésére is. Ha túlsúlyos, és ezért nincs rendszeres ciklusa, az nehezíti a teherbeesést, ám amennyiben azért vannak menstruációs problémái, mert túl vékony, híznia kell!

A dohányzás abbahagyása is megkönnyíti a teherbeesést, ráadásul magzatkárosító hatásai miatt is fontos lemondani róla.