Veszélyeztetett terhesség: minden, amit tudni érdemes

Fontos, hogy a veszélyeztetett terhesség nem azt jelenti, hogy bármiféle rendellenesség alakult ki a magzatnál. Ez a fogalom azokat a nagyobb kockázatú terhességeket foglalja magába, amelyek esetén valamilyen tényező miatt nagyobb az esély bizonyos problémák, szövődmények kialakulására szülés előtt, alatt vagy után. A várandósság ilyen esetekben nagyobb gondosságot igényel, mint egy tipikus terhesség.

Azt is jó tudni, hogy bár a komplikációk lehetősége nagyobb az átlagosnál, korai felismerés és rendszeres gondozás mellett a veszélyeztetett terhesség is az estek zömében teljesen egészséges gyermek megszületésével végződik.

Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, amiket érdemes ismerni a témában.

Hirdetések

Mi minden vezethet veszélyeztetett terhességhez?

A terhességek mintegy 20-30 százaléka magas kockázatú kategóriába tartozik. A veszélyeztetett státusz megállapítása minden esetben a kezelőorvos feladata. Legtöbb esetben olyan kismamákat érint, akiknek a terhesség fennállása előtt már diagnosztizált krónikus betegségük volt, esetleg a teherbeesést követően alakult ki olyan egészségügyi probléma, amely körültekintőbb megfigyelést kíván a terhesgondozások során.

Az egyéni kórtörténet, a terhesség aktuális állapota és a kismama kora is növelheti a szövődmények esélyét. Íme, néhány gyakori ok a magas kockázatú terhesség hátterében.

Életkor

A gyermekvállalás alapvetően a 20-as életévekben a legegészségesebb, ugyanakkor sokan ma már jóval később jutnak el a családalapítás lehetőségéig, így az sem ritka eset, hogy valaki a 40-es évei környékén esik teherbe. A másik végleg, az igen korai teherbeesés sem ritka, és ugyanúgy hordozhat magában kockázatokat, mint a későbbi terhesség. Nagyobb valószínűséggel fordulhatnak elő problémák:

Tizenéves korban

35 évesnél idősebb korban (előrehaladott anyai kor)

Előző terhességek

Korábbi terhesség(ek) során felmerülő problémák is állhatnak egy következő várandósság magasabb rizikója hátterében. Például:

Ha több vetélés történt a teherbeesés előtt

Ha régóta fennálló meddőségi problémák után sikerül a fogantatás

Koraszülés egy korábbi terhesség során

Egy korábbi halvaszületés vagy egy újszülött elvesztése esetén

Császármetszéssel végződő korábbi szülés(ek)

Öt vagy több terhesség kihordását követően

Az egyéni kórtörténet

Amennyiben ismert egészségügyi problémával esik teherbe egy nő, fokozott figyelemre és valószínűleg az átlagosnál több vizsgálatra, szűrésre lesz szükség a várandósság idején. Mindez azért szükséges, mert bizonyos betegségek esetén a terhességgel járó változások (hormonális, fizikai, lelki stb.) az alapbetegség fellángolását, rosszabbodását okozhatják. Mindemellett a már meglévő betegség miatt szedett gyógyszerek tekintetében is fokozott odafigyelést követel a terhesség 40 hete, valamint a szülés. A terhességi szövődményekhez vezető leggyakoribb egészségügyi problémák:

A jelenlegi terhesség állapota

A várandós nők számára Magyarországon egy kötelező terhesgondozási protokoll szerint szükséges részt venni azokon a szűrővizsgálatokon, amelyek a terhesség különböző szakaszaiban a kismamát vagy a babát veszélyeztető tényezők és állapotok kiszűrésére alkalmas. Amennyiben az ellátás során bármilyen szövődmény gyanúja felmerül, a terhesség veszélyeztetett státuszúvá válhat. Magas kockázatot jelenthet, ha:

Ikerterhességről van szó

A baba nem növekszik a várt módon

A szülés előtti vizsgálat során a baba genetikai vagy más egészségügyi probléma jeleit mutatja

A terhesség során alakul ki valamilyen szövődmény, probléma

Néhány egészségügyi probléma a terhesség alatt kezdődik vagy alakul ki. A várandósság akkor válhat magas kockázatúvá, ha:

Gesztációs, vagyis terhességi diabétesz alakul ki a kismamánál

Toxaemiás állapot, azaz – különböző fokú – terhességi magas vérnyomás alakul ki

Elöl fekvő méhlepény esetén

A méhnyak nem megfelelő állapota esetén

Rh-összeegyeztethetetlenség miatt

Ez is érdeklheti Önt! A terhesség és a vércsoportrendszer

Káros szenvedélyek

A szövődmények magasabb rizikójával hozhatók összefüggésbe a kismama káros szenvedélyei. Valószínűsíthető, hogy terhesség nem lesz problémamentes, amennyiben:

A kismama rendszeresen fogyaszt alkoholt a terhessége alatt

Dohányzik a várandósság idején

Drogokat használ a terhesség alatt

Ez is érdeklheti Önt! Magzati alkohol szindróma

A veszélyeztetett terhesség megállapítása

A terhesség megállapítása során elvégzett szűrővizsgálatok adják az elsődleges információt arra vonatkozóan, hogy a következő 8-9 hónap magasabb rizikóval jár-e vagy sem. A szűrővizsgálatok nem adnak diagnózist, de segíthetnek annak felismerésében, hogy ha a kismamának nagyobb eséllyel alakulhat ki bármilyen egészségügyi problémája.

A szűrés tehát a pozitív terhességi teszt utáni első orvosi konzultáció során kezdődik, és folytatódik végig a terhesség alatt a terhesgondozás menetrendje szerint. Az alábbi vizsgálatok és szempontok deríthetnek fényt a veszélyeztetett terhességre:

Családi kórtörténet

A kismama egészségügyi előzményei (korábbi vagy fennálló betegségek, műtétek)

Terhességi előzmények

Fizikális vizsgálat

Testsúly

Vérnyomásmérés

Ultrahangvizsgálat

Vér- és vizeletvizsgálat

Ajánlott szűrővizsgálatok, amennyiben veszélyeztetett a terhesség

Nagyobb figyelmet kíván a magas kockázatú terhesség, amely az alapvető terhesgondozási lépéseken túl további teszteket, vizsgálatokat jelent a kismama számára. Ezek talán megterhelőek lehetnek, ugyanakkor a mama és a baba egészségének védelmében fontos, hogy a szorosabb gondozási tervben együttműködő legyen a várandós nő. A következő tesztekre lehet szükség:

A vérszegénység (vas szintje a vérben), a vércukorszint és a fennálló fertőzések (például nagyon ritkán HIV) rendszeres ellenőrzése

Vizeletvizsgálatok

Súly és vérnyomás ellenőrzése

A méh, a méhnyak vizsgálata

Magzati szívhangvizsgálat

Magzati szívultrahang-vizsgálat

Magzatmozgások szoros nyomon követése

Non-stressz teszt (NST)

Tünetek, amelyek orvosi kivizsgálásra szorulnak

Bizonyos panaszok a terhesség során is felvethetik a magasabb rizikó kockázatát, ezért minden kismamának fontos ismernie azokat a tüneteket, amelyek rendellenességre utalhatnak, ezért mielőbbi kivizsgálásra szorulnak.

Vérzések (pecsételő vagy élénkpiros hüvelyi vérzés): azonnali orvosi ellátást igényelnek

A hüvelyváladék típusának vagy szagának változása

Végtagok dagadása

Görcsök, méhösszehúzódások

Húgyúti fertőzésre utaló jelek (égő érzés vagy fájdalom vizelés közben, gyakori vizeletürítés)

Fejfájás

Homályos látás

Szédülés

Láz

A baba mozgásának változása (pl. csökkent magzatmozgás)

Ha úgy érzi, hogy valami nincs teljesen rendben, forduljon orvosához, vagy menjen egyenesen a kórházba, hogy ellenőrizzék a magzat és az Ön állapotát! Sok esetben téves riasztás történik, de a fenti tünetek esetén jobb az elővigyázatosság, ezért ajánlott mielőbb orvosi segítségért folyamodni.

Lehetséges komplikációk

A magas kockázatú terhesség lehet zavartalan, sőt, a legtöbb nagykockázatú terhesség egészséges csecsemő megszületésével ér véget. Ha megfelelő megfigyelésben és kezelésben részesül, követi az orvosa utasításait, és mindent megtesz, hogy gondoskodjon magáról, csökkentheti a szövődmények kockázatát.

Bizonyos esetekben azonban a magas kockázatú terhesség komolyabb problémákat is kiválthat, esetleg egy normál terhesség is okozhat váratlan problémát, és válhat veszélyeztetetté. Amikor súlyos szövődmények merülnek fel a terhesség alatt, az anya és a baba számára is nagy veszélyt hordoz magában. Okozhat:

Vérnyomásproblémát

Koraszülést

Kis súlyú újszülöttet

A súlyos szövődmények életveszélyesek lehetnek. Bár ritka a fejlett országokban, de a nagy kockázatú terhesség szövődményei az anya vagy a baba halálához is vezethetnek. Éppen ezért nagy jelentősége van a megelőzésnek, amelyben az édesanya és az egészségügyi ellátórendszer résztvevői közötti kölcsönös együttműködés szükséges.

Mi vár a kismamára, ha veszélyeztetett a terhessége?

A pluszvizsgálatok mellett bizonyos esetekben a munkavégzés alóli felmentés szükséges, azaz táppénzre jogosult akár már a terhesség megállapítását követően a kismama. Ha az egészségügyi problémák megkövetelik, előfordulhat, hogy szigorú ágynyugalomra lesz szükség a terhesség biztonsága szempontjából. Egyes esetekben gyógyszerekre is szükség lehet a további szövődmények kialakulásának elkerülése céljából (pl. véralvadásgátló injekció, amennyiben fokozott trombózishajlam bizonyosodik be a kismamánál).

Jó tanácsok

Lelkileg megterhelő lehet szembesülni a ténnyel, hogy a terhesség során magasabb kockázata lehet bizonyos problémák kialakulásának. A szorongás, a szomorúság, sőt a harag érzése is normális, ugyanakkor a terhesség alatti állandó aggodalom sem a kismama, sem pedig a magzat egészségére nincs jó hatással.

Ha úgy érzi, nem tud egyedül megbirkózni a helyzettel, próbáljon meg támogatást találni: házastársa, partnere, családtagjai és barátai kiváló forrást jelenthetnek. Ha azonban valakire szüksége van, hogy beszéljen a félelmeiről, akkor orvoshoz is fordulhat, vagy pszichológust is felkereshet, aki segíthet az érzelmek feldolgozásában. Jó ötlet a hasonló helyzetben lévő kismamákkal is beszélgetni, személyesen vagy akár internetes fórumokon. Ha már jobban érzi magát, képes lesz arra, hogy az egészségére és a várandósság örömeire összpontosítson.

Ne felejtsük el, hogy a veszélyeztetett terhesség nem jelenti azt, hogy feltétlenül rossz dolog fog történni a kismamával vagy a babával. Inkább azt jelenti, hogy extra gondoskodásra és plusz ellenőrzésekre van szükség ahhoz, hogy megőrizze saját és magzata egészségét. Járjon el az előírt szűrésekre, figyeljen oda az életmódjára (étkezzen egészségesen, mozogjon rendszeresen), és tartsa be kezelőorvosa utasításait!

Olvasson tovább! Terhesség aloldal a WEBBetegen

Forrás: WEBBeteg

M. J.; verywellfamily.com

Lektorálta: Dr. Tekse István, szülész-nőgyógyász