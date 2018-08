Hasznos tanácsok kismamáknak a nyári hőség idejére

A várandóság egyes szakaszai ideális körülmények között sem egyszerűek, főként nem, ha hetekig tartó hőséggel társulnak, vagy épp ha a hőséget hirtelen nagy lehűlés váltja fel. Választási lehetőség nincs, muszáj kibírni.

Ezzel együtt csöppet sem mindegy, hogy milyen a kismama közérzete, komfortérzete, milyen segítő praktikákra talál szülész-nőgyógyász orvosa vagy védőnője javaslatára. Sokan már maguk is ügyes módszerekkel enyhítik a nyári hónapok izzasztó és nehezen viselhető körülményeit. Otthon a legegyszerűbb a jó komfortérzet megtalálása, hiszen egy pamut alsóneműben, lenge fölsőben, bőséges folyadékfogyasztással, pihengetéssel, a lakás hűsítésével, a hőség kizárásával, nedves törölközővel a tarkón, s a késő délutáni séták beiktatásával a hőguta, a rosszullét, a szenvedés, a has keményedése elkerülhető a mamának és a pocaklakónak is. A kismama érzéseit, rezdüléseit, a rá ható külső élményeket, legyen az kellemes vagy idegesítő, a baba valamilyen formában mindenképpen érzékeli.

Dr. Bartha Tünde, szülész-nőgyógyász szakorvost arról kérdeztük, milyen tipikus kihívásokkal kell szembenézniük a várandósoknak a nyári időszakban, illetve miként lehet ezeket félelem, idegeskedés nélkül kezelni.

- A terhesség, illetve áldott állapot mindhárom harmadában fokozott óvatosságra van szükség, de talán az első és az utolsó trimeszter igényel fokozott óvatosságot. Az első trimeszterben nem szívesen adunk például gyógyszereket, nehogy ártson a pocakban fejlődő emberkének. A harmadikban szintén érdemes nagyon odafigyelni, nehogy esetleg egy panasz, tünet idő előtti szülésmegindulásba torkolljon. A nyári meleg átvészelésének egyik alapszabálya, hogy a kismama mindenkor azt és úgy tegye, ami a közérzetét javítja. S mivel minden terhesség más, soha senki ne méregesse magát a barátnője s rokona áldott állapotának tüneteihez. Nem kell senkinek megfelelni. Önmagával, a méhében fejlődő babával és lehetőség szerint az apukával legyen kellemes összhangban. A szülész-nőgyógyász orvos és a védőnő jó tanácsait, észrevételeit érdemes fontolóra venni és segítő szándékként fogadni.

- A nyári hőségre visszatérve, ilyenkor még több folyadékot kívánnak a kismamák is, de a tájékoztatókból tudják, hogy naponta mennyit fogyaszthatnak, elkerülve a „vizesedést”, az ödéma kialakulását.

- Mindenkinek érdemes figyelnie a megfelelő folyadékbevitelre nyáron, esetleg mozgás közben vagy utána. Különösen igaz ez a kismamákra. Ajánlatos minimum 2,5-3 liter folyadékot fogyasztani, lehetőleg szénsavmentes ásványvizet, terhességben adható gyógyteákat, smoothiekat, leveseket, sokan a lédús görögdinnyére szavaznak. Áldott állapotban gyakran emelkedik a pulzusszám, ami fokozza a bőrön keresztüli folyadékvesztést, az erős izzadást, ezért is fontos a megfelelő mennyiségű pótlás. A tartósan 30 fok feletti hőmérséklet mindenkit megvisel, várandósan azonban még melegebbnek érzik a kismamák a levegőt. Az utolsó harmadban, ha ödém képződés alakul ki, feltétlenül érdemes rendszeresen mérni a vérnyomást, valamint a felvett és leadott folyadékmennyiséget, és ajánlatos egy laborvizsgálattal ellenőrizni a szervezet működését. Ezt a szülész-nőgyógyász orvos is kéri a meghatározott időszakban, de ha a kismamának panasza van, kételye vagy bármi szokatlant tapasztal, soha nem lehet az otthoni öngyógyításra hagyatkozni, szakorvoshoz kell fordulni.

Ödémák A püffedt végtagok, a vizesedés számos kismama életét keseríti meg már a terhesség első néhány hónapjától, ami nyáron és a terhesség végén csak fokozódik. A vízvisszatartás oka hormonális reakció, kellő odafigyeléssel csökkenthető a vizesedés mértéke. Ha eleget iszik, jó minőségű lábbelit visel a kismama, mindennap szakít időt a pihenésre - olykor felpolcolt lábbal-, elégségesen és egészségesen táplálkozik, eleget mozog, sétál, kerüli a stresszes helyzeteket, káros szenvedélynek nem hódol, jó eséllyel számíthat a csodás babavárás kilenc hónapjára.

- Mennyi a megengedett súlygyarapodás a terhesség ideje alatt, amit épp a fent említett nyári időszakban nehezebb lehet tartani?

- Egész terhesség alatt 8-12 kg súlynövekedés az átlagos, ez nem okoz túlzott terhet, és szülés után, nem a szoptatás rovására, könnyen leadható. Természetesen ennél kevesebb és több is előfordulhat. Ha egy kismama hirtelen súlynövekedést észlel, láb- és kézdagadással, esetleg kézzsibbadással, érdemes orvoshoz fordulnia. Elképzelhető, hogy kevesebb folyadékot veszít, mint amennyit felvesz. Ezzel sosem szabad várni, főként, ha a probléma súlyosbodik.

- A vitaminfogyasztásnak az étkezésben is főszerepet kell kapnia. A nyári hőségben lehet, hogy sok kismama nem is kívánja a főételeket, vannak olyanok, akik undort éreznek a húskészítmények iránt.

- A terhesség során - de főleg az elején - érdekes táplálkozási szokások jellemezhetik a várandósokat. Egészen extrém dolgokat kívánhatunk meg, vagy akár megundorodhatunk olyan dolgoktól, amit korábban kifejezetten szerettünk. Ennek hormonális, pszichés okai vannak. Én mindenkinek a számára megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozást javaslom. Udvariasságból sem kell megenni az ünnepi ebéd töltött káposztáját, ha attól viszolyog a kismama. Egyre többen választják a vegetáriánus vagy vegán életmódot. Emiatt sokan aggódnak, hogy a kismama megfelelő mennyiségű fehérjét visz-e be a szervezetébe. Kis odafigyeléssel, kifejezetten tápláló, vitamindús étrend alakítható ki ilyen módon: sok hüvelyes, gabona (esetleges táplálékérzékenység esetén csak azok, amelyek fogyaszthatók), zöldségek, gyümölcsök bevitelével. A terhesség végén minden esetben megnövekszik a szervezet vasigénye, amely szoptatás alatt még kifejezettebb, ezért laborvizsgálatokkal érdemes ellenőrizni a vasraktárakat. Általánosságban elmondhatjuk, hogy nyers hús, kezeletlen tejtermékek, valamint penészes (pl. kéksajtok) fogyasztása nem ajánlott. Zöldségekből, gyümölcsökből pedig ajánlatos olyat fogyasztani, amelyeknek a származási helye, kezelési módja ismert.

Kismamaétrend és a magnézium fontossága Az egészséges magzati fejlődéshez, és a terhes jó közérzetéhez elkerülhetetlen a hiányállapotok elkerülés, a megfelelő vitaminok természetes úton történő beépülése a szervezetbe. Érdemes tudni! Nem kettő helyett eszik a várandós, de kettőért eszik! A terhesség hónapjaiban megnő a szervezet számos vitamin-, nyomelem és ásványi anyag – szükséglete, köztük a magnéziumé. A napi alapszükséglet ebből 300 mg, csakhogy ez az igény a várandóság hónapjai alatt fokozatosan emelkedik. A harmadik trimeszterre (utolsó harmad) akár 50 százalékkal is megemelkedhet a magnézium bevitel igénye, ami a has keményedése, és a lábgörcs során is segítséget jelenthet. Több száz enzim működésében is nagy szerepe van, kiegyensúlyozza a kalcium beáramlást, nehezíti a vesekő kialakulását, az ingerlékenységet is szabályozza, ami a kismamák életében természetes jelenség, s a családtagoknak kellő megértéssel, türelemmel, támogatással érdemes lenniük ebben a csodás, s mégis felelősségteljes, számos teherrel, új kihívásokkal járó 40 hétben.

- A táplálkozásra és folyadékfogyasztásra való odafigyelés mellett a frontérzékenység is sok kismama életét megnehezíti a várandósság ideje alatt is. Mi a teendő?

- Sokan frontérzékennyé válhatnak terhességük során. Egy melegfront nemcsak fejfájást vagy aluszékonyságot hozhat, hanem – az esetleges nagyobb folyadékvesztés miatt – a has keményedését is okozhatja. Ebben az esetben javasolt a pihenés, bőséges folyadékbevitel, és egy kis magnéziumpótlás. Utóbbit is pontosítani kell a kezelőorvossal, épp úgy, mint a magzatvédő vitamin szedését. A hidegfront szintén okozhat általános fáradtságérzetet, bár ilyenkor a kismamák az idő felfrissülése miatt sokszor jobban érzik magukat. Csökkenhetnek az ödémák, de nagyobb a burokrepedés valószínűsége is. Ez esetben azonnali orvosi ellátás szükséges. Soha senki ne kockáztasson, ha rendellenes érzete támad!

A légkondicionáló berendezések használata segíthet a közérzet javításában, de megfelelően tisztított és ellenőrzött készülékek használata javasolt a felső légúti fertőzések elkerülése miatt.

- Vajon a sportolásnak melyik formája ajánlott az erőnlét megőrzéséhez a terhesség alatt, illetve a szülésnél meghatározó izmok erősítése miatt?

- Ha egy terhesség panasz- és tünetmentes, egy korábban sportos kismamának nem kell korlátoznia önmagát, persze a másállapot határain belül. A megengedett sportot este vagy reggel végezze, semmiképpen ne a legnagyobb hőségben. A kismamatornák megfelelőek szoktak lenni, ha hozzáértő szakember vezeti. Az is szabály, hogy ne terhesen kezdjünk olyan sportba, amit korábban nem űztünk. Azt szoktam mondani, hogy a bungee jumping és a mélytengeri búvárkodás nem ajánlott. De ha valaki korábban rendszeresen sportolt, a már kipróbált sportot óvatosan folytathatja. Nagy súlyok emelése természetesen nem ajánlott. Aki korábban nem végzett rendszeresen testmozgást, annak is érdemes választani valamit, hiszen a testünk változása, a gerinc görbületének fokozódása okozhat fájdalmas panaszokat. Kifejezetten jó kismamatornák vannak, kedvencem a jóga. Bizonyos oktatók a szülésre való felkészítésben, légzőgyakorlatok elsajátításában is tudnak segíteni.

Hűsölésre csak megfelelően ellenőrzött vizű medencébe érdemes menni. Lehetőleg a termálvizet kerüljük! A víz ne legyen se túl hideg, se túl meleg, s ha a szakorvos nem tiltotta meg bármilyen okból, az úszás is kellemes lazulást nyújthat. A terhesség utolsó harmadáig engedélyezett a repülés, korlátozás nélkül. Előtte természetesen érdemes a terhesgondozó orvossal konzultálni. Kifejezetten hosszú utak esetén ajánlatos lehet trombózisprofilaxist kezdeni. Bizonyos légitársaságok csak szakorvosi jóváhagyással engedélyezik a repülést. Egyéb esetben a várandós nem szállhat fel a gépre.

- Nagyon sok kismama a terhesség ideje alatt is ragaszkodik a kedvenc macskájához, aminek bizonyos kórokozója kifejezetten veszélyes a magzatra. Felhívják-e erre a várandósok figyelmét?

- Terhesség alatt mindenki hall a toxoplasmosis nevű betegségről, mely leggyakrabban macskák ürülékével terjed. Ha korábban nem hallott róla a kismama, valaki biztos szóba hozza. A védőnő mindenképpen, ha látja a macskát látogatása során. Akinek már van ilyen házi kedvence, nem kell eltávolítania magától, főleg ha olyan cicáról van szó, aki csak bent a lakásban tartózkodik. Ölelgetni sem szerencsés vagy az ágyba engedni. Az almot muszáj naponta cserélni, de ezt soha ne a kismama tegye, hiszen az ürülékben lévő kórokozó 48 óra elteltével válik fertőzőképessé. Általánosságban elmondhatjuk, hogy nemcsak macskaürülékkel, hanem mosatlan zöldséggel, nem megfelelően hőkezelt hússal vagy akár földdel szennyezett élelmiszerrel is megfertőződhetünk. Ezekre nagyobb is az esély. Nyirokcsomó-duzzanat, láz, szemtünetek esetén érdemes azonnal orvoshoz fordulni. Ha valakinek van macskája, vagy egészen egyszerűen csak kíváncsi, lehet kérni a toxplasma vérvétellel történő vizsgálatát.

- Ha egészséges a kismama és a baba is, a méhösszehúzódás megjelenése gyakorta aggodalommal tölti el a kismamákat.

- Bár a tudomány ma már nagyon sok mindenre tudja a választ, de azt még mindig nem tudjuk pontosan, mi miatt indulnak el a méhösszehúzódások. Tudjuk a mechanizmust, de azt nem lehet megmondani, hogy mikor fog beindulni a szülés. Hidegfront hatására például, ahogy említettem, megrepedhet a magzatburok, melyet követhetnek a kontrakciók. Alhasi, deréktáji, menzeszszerű fájdalmak megelőzhetik a rendszeres méhösszehúzódásokat. Hüvelyi vérzés esetén feltétlenül orvoshoz kell fordulni. Ha felzaklatja a kismamát a méhösszehúzódás érzése, vagy annak visszatérése, szintén a szülész-nőgyógyász orvoshoz kell fordulni tanácsért. Inkább menjen feleslegesen az állapotos orvoshoz, de legyen biztos afelől, hogy minden rendben van a magzattal és vele.

- A 40 év körüli vagy még idősebb kismamák nehezebben viselik az áldott állapot nem csekély terheit, s miként lehet őket óvni, segíteni?

- A babavállalás ideje manapság egyre inkább kitolódik, a 40 éves kor fölött vállalt terhességnél fokozottabb odafigyelés szükséges. Sajnos 37 éves kor fölött megnő a magzati kromoszómarendellenességek valószínűsége, melyek szűrésére most már több lehetőség is van, mint például a magzati szabad DNS szűrése anyai vérből. Az idős szülőnek számító kismamákra sokkal több vizsgálat vár, épp a baba és a mama érdekében. Ha ezeket a vizsgálatokat a fiatalabb anyukáknál is elvégeznék, több magzati rendellenesség is kiszűrhetővé válna – zárta gondolatát dr. Bartha Tünde szülész-nőgyógyász szakorvos.

Öltözzünk lazán! A hőségben különösen ajánlott a szellős, lenge, kellemes, természetes anyagból készült ruha viselete, amit gumi, deréköv nem szoríthat, a kismamanadrág se feszüljön a terhes nőn. A fehérnemű se legyen műszálas a nagy melegben, s annak cseréje naponta többször is megtörténhet. Lényeges a cipő viselésének helyes megválasztása is. Olyat kell választani, ami megtartja a bokát és támasztja a sarkat. Legyen olyan papucsa is, ami a lehetőségekhez képest leveszi a terhet a gerincoszlopról, hónapról hónapra. A napozást óvatosan, rövid időre, és csak a délutáni órákban iktassa be a kismama. Szép a barna bőr, de ha sokat süti a nap az arcot, könnyebben alakulnak ki szarkalábak, ráncok. A terhesség alatt megnő az ösztrogénszint, így ha sokat van a kismama a napon, hamarabb és gyakrabban jelenhetnek meg a terhes mama bőrén a barna, foltszerű elszíneződések. Ötvenes faktorú naptejjel ajánlott a délutáni napfürdőt élvezni. A napszúrás veszélyét tilos megkockáztatni!

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Balogh Mária, újságíró

Szakértő: Dr. Bartha Tünde, szülész-nőgyógyász