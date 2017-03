Fájdalmas szex szülés után

A szexuális együttlétek az esetek többségében nem okoznak fájdalmat, ám olykor megeshet, hogy a nő a nemi izgalom ellenére is kisebb-nagyobb kellemetlenséget tapasztal közösülés során. Dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusa szerint szülés után még 3-6 hónapig, esetleg a szoptatás végéig igen gyakori a probléma, ám ha hosszabb ideig nem élvezi az együttléteket, akkor érdemes szakemberhez fordulni.

Miért fáj a szex szülés után?

A várandósság és a szülés hatására számtalan hormonális változás megy végbe, mely elsősorban a baba kihordását és a szoptatást hivatott támogatni, és ez gyakran komoly hatással van a libidóra is. Ennek oka több síkon is mozog, hiszen nem csak hormonális, de pszichés okai is lehetnek. A baba világrajövetele után ugyanis a hormonális vihar mellett az anyuka fáradt, álmos, illetve minden idejét és figyelmét leköti az új családtag. A szakemberek a test regenerálódása miatt azt javasolják, hogy az első 6 hétben inkább kerüljék a párok a házas életet, ám ez az időszak egyéni szempontokat figyelembe véve ki is tolódhat.

„Sokan számolnak be arról, hogy a szülés után fájdalmakat tapasztalnak szex közben. Ennek hátterében általában a megemelkedett prolaktin szint áll, ami a tejelválasztásért felelős. Viszont hátránya, hogy libidócsökkenést és hüvelyszárazságot is okozhat, ami kellemetlenné teheti az együttléteket. Amennyiben a kismama nem szoptat, úgy a tünet általában fél éven belül elmúlik, más esetben a probléma folyamatosan csökken, ahogy a baba átáll a szilárd táplálék fogyasztására”- mondja dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusa.

Emellett fájdalmas közösülést okozhat az, hogy a szülés okozta esetleges repedések komolyabb hegesedéssel gyógyulnak, vagy összenövések keletkeznek (főleg császármetszés esetében), de az is lehetséges, hogy egy egyszerű hüvelyi fertőzés áll a kellemetlen érzés hátterében.

További lehetséges okok:

Mi a megoldás?

Amennyiben a hüvelyszárazság a probléma okozója, úgy gyakran elég a kezdetekben a sikosító használata, majd ahogy telik az idő, úgy az elhagyható. Viszont ha huzamosabb ideig fennáll a panasz (még a szoptatás befejezése után is), úgy érdemes szakemberhez fordulni. Ilyen esetekben fizikális/ultrahangos/hormon/ esetleg laparoszkópiás vizsgálatra van szükség, valamint a nőgyógyász kenetvétellel kizárja a fertőzések fennállását is.

Hogy miként lehet orvosolni a problémát, az a kiváltó okoktól függ. Amennyiben spontán nem szűnik a panasz, úgy a gombás/bakteriális fertőzés kezelésével, hormonterápiával, esetleg kisebb műtéttel, illetve pszichológus bevonásával újra felhőtlenül élvezheti a szexuális együttléteket.

Dr. Lőrincz Ildikó, szülész-nőgyógyász, endokrinológus