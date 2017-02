Miért születnek az ikrek gyakran koraszülöttként?

Sok ikerterhesség problémamentesen zajlik. Ám tudnunk kell, hogy valamivel nagyobb a komplikációk és sajátos problémák kialakulásának kockázata, ha egy kismama egyszerre több gyermekkel várandós. Így például a koraszülés valószínűsége sokkal nagyobb ikerterhesség esetén. De mi lehet annak az oka, hogy az ikrek gyakran jönnek koraszülöttként a világra?

Az ikerterhességek 30 százalékában a babák koraszülöttként látják meg a napvilágot. Az ikrek háromszor-ötször gyakrabban születnek meg túl korán, mint az egyedüli babák. Koraszülöttségről akkor beszélünk, ha a baba a 37. terhességi hét betöltése előtt jön a világra. A terhesség normális esetben 40 hétig tart (az utolsó menstruációs ciklus első napjától számolva (a menstruációs ciklus első napja a menstruációs vérzés jelentkezésének első napja)).

A koraszülés oka lehet méhnyak-elégtelenség (insufficientia cervicis uteri), idő előtti fájások vagy idő előtti burokrepedés. A két fejlődő magzat által méhnyakra gyakorolt terhelés nagyobb, mint az egybabás terhességekben, illetve a magzatok és a méhlepény (egypetéjű ikreknél egy vagy két, kétpetéjű ikreknél pedig mindig két méhlepény alakul ki) súlyából adódóan a méh vérellátása kevésbé kielégítő.

Mindezek mellett iker terhességben bizonyos hormonok aktivitása is megváltozik, amelyek a méh izomsejtjeinek serkentését és a méhnyálkahártya állapotát befolyásolják – ez is magyarázat lehet a terhesség időtartamának megrövidülésére.

Olvasson tovább! Az ikerterhességről

Hirdetések

A méhnyak-elégtelenség rizikófaktorai

Méhnyak-elégtelenség esetén a terhes nő méhnyaka extrém mértékben megrövidül, olyannyira, hogy a méhszáj idő előtt kinyílik. A méhnyak-elégtelenség lehet veleszületett rendellenesség vagy kialakulhat hüvelyi fertőzés következményeként.

A terhesség alatt a szülészorvos a szűrővizsgálat alkalmával megvizsgálja a méhszájat és a méhnyakat és kenetet vesz a hüvelyi fertőzések kizárása érdekében. Ezáltal a méhnyak-elégtelenség rendszerint időben felismerhető, és ha szükséges, megteszik a megfelelő intézkedéseket, melyekkel a koraszülés megakadályozható.Ilyen esetekben fizikai kímélés, szigorú ágynyugalom javasolt vagy az állapottól függően szóba jöhet méhszáj zárása műtéti úton (méhszájzáró műtét=cerclage műtét).

Idő előtti (a terhesség 36. hetének vége előtt jelentkező) fájások

Ha a méh a 36. terhességi hét letelte előtt rendszeresen összehúzódik, és ezáltal a méhnyak megrövidül és a méhszáj kinyílik, idő előtti fájásokról beszélünk. A terhesség folyamán a méh folyamatosan növekszik, a méh növekedéséhez a magzatmozgások is hozzájárulnak. A szülésre a méh összehúzódásokkal készül fel. Ha a méh ikerterhességben a több magzat miatt nagyon erősen megnyúlik, hajlamos a gyakoribb összehúzódásokra. Az is idő előtti fájásokat válthat ki, ha a magzatok különösen aktívak vagy ha a kismama fizikailag megerőltette magát vagy stresszes.

Idő előtti burokrepedés

A koraszülés egy gyakori oka az idő előtti burokrepedés. Ezt az esetek többségében hüvelyi fertőzés okozza. Abból lehet tudni, hogy a magzatburok megrepedt, hogy a magzatvíz elfolyik, ami történhet cseppenként, de akár nagy mennyiségben erős sugárban is távozhat. A magzatvíz víztiszta vagy fehéres-homályos. Illata édeskés és általában pici fehér pelyhecskéket (flocculusok) tartalmaz, melyek az ún. magzatmázból (vernix caseosa) származnak.

Ezek a cikkek is érekelhetik Önt Gyermekvárás, terhesség

Nőgyógyászati problémák

Idő előtti burokrepedés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni! A további teendők attól függnek, hogy fennáll-e fertőzés és hogy a terhesség hányadik hetében következett be az idő előtti burokrepedés. Ha van rá mód, a szülést, ameddig csak lehet, késleltetni kell. A terhesség 24. és 34. hete között, amennyiben fertőzés kizárható, a szülésig ágynyugalom szükséges rendszeres anyai és magzati monitorozás mellett Ha a burokrepedés a terhesség 34. hete után következik be, a szülés 12-24 óra múlva akár be is indulhat.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; onmeda.de

Lektorálta: Dr. Vajda Orsolya, háziorvos