A leggyakoribb terhességi félelmek

Minden kismama nagy várakozással tekint az előtte álló kilenc hónapra, ám még abban az esetben is, ha ez nem az első terhessége, minden várandósság új félelmeket és új meglepetéseket tartogat.

Fontos, hogy Ön előtt álló időszakot, mint élete legcsodálatosabb élményét élje meg, boldogsággal töltse el a gyermekvárás, szülővé válás. Ennek érdekében, megpróbáljuk segíteni várható nehézségekre való felkészülésben, és összegyűjtöttük a kismamákban leggyakrabban felmerülő félelmeket, valamint (remélhetőleg megnyugtató) választ adunk rájuk.

Hirdetések

1. Fájni fog!

A legnagyobb félelem mindig arról szól, hogy a fájdalom olyan erős lesz, hogy összeomlunk, darabokra szaggat szét. Szinte ugyanilyen mély a császármetszéstől való félelem.

Ha sikerül természetes módon szülni, az nagyszerű, ha császármetszésre van szükség, semmi baj, a lényeg az, hogy egészséges gyermeknek adunk életet! A legtöbb esetben a fájdalom mértéke meg sem közelíti azt, amit "vártunk" ( sokan a nagyon erős menstruációs görcsökhöz hasonlítják), s ha esetleg mégsem bírnánk, nyugodtan kérjünk fájdalomcsillapítást! Senki nem lesz attól kevesebb, vagy rosszabb, hogy él a rendelkezésére álló segítséggel!

2. Elvesztem a szerelmemet!

Kételyek és szorongás Sok fiatal, főleg első gyermekét váró párban, számos kérdés és kétely fogalmazódik meg a terhességgel és a szülővé válással kapcsolatban, kiváltképp akkor, ha a kisbabát nem tervezték. Jó anya leszek? Jó apa leszek? Egészsége lesz a gyermekünk? Meg tudunk majd adni a kis jövevénynek mindent, ami szükséges számára? Ezek, és az ehhez hasonló kérdések szorongást szülhetnek, melyek a nemi életre esetleg kedvezőtlen hatással lehetnek. Nincs olyan leendő anyuka vagy apuka, akiben ehhez hasonló gondolatok ne társulnának a várandós állapot kapcsán átélt örömhöz. A szorongás legtöbbször átmeneti, és a szülővé válás fontos részét képezi.

Nagyon sok nő fél attól, hogy férje már csak a pufók, tejfoltos anyukát fogják látni bennük, nem pedig az izgalmas szeretőt. A legtöbben úgy gondolják, miért is akarna a párjuk velük szeretkezni, mikor saját maguk sem kívánnák magukat…Ez pontosan jól mutatja, hogy nem a partner gondolatai változnak, hanem a kismamáé magával kapcsolatban. Ennek ellenére számolni kell azzal is, hogy a szexuális vágy nem fog rögtön a hathetes gyermekágy után visszatérni, ám aggodalomra semmi ok! A vágyat ugyanúgy visszanyeri még az első év folyamán, mint régi testét! És ne feledje, párja valószínűleg ugyanúgy kívánja, mint azelőtt!

3. Fájni fog a babának!

Sokan tartanak attól, hogy valami módon ártanak a gyermeknek azzal, ha túl aktív ( szexuális) életet élnek. A valóság sokkal megnyugtatóbb: Szerencsére teljesen biztonságos a terhesség előtti tevékenységek nagy részének folytatása ( kerékpározástól teniszig) a várandósság alatt is. Egyedül a veszélyes sportok kerülendőek, mint például a síelés, vízisíelés, lovaglás. Teljesen nyugodtan szeretkezhet, akár a szülés várható időpontjáig is, ha az nem okoz semmilyen panaszt! És nem, nem idéz elő korai szülést!

4. Császármetszés

Mindannyian hallottunk már arról, hogy majdnem kétnapi vajúdás után került sor császármetszésre, és az anyuka azóta is depressziós, hogy nem sikerült "normálisan" szülnie. Az, hogy császármetszésre volt szükség, nem jelenti azt, hogy Ön "megbukott" szülésből! Gondoljon arra, hogy a gyermek biztonsága érdekében történt, s van-e ennél fontosabb?

5. Valami baja lesz a babának

A természet az Ön oldalán áll: a gyerekeknek túlnyomó többsége egészséges, és csak 3%-a születik valamiféle rendellenességgel. Azonban közülük is sokaknak lehet segíteni műtéttel, terápiával.

6. Elveszítem a fejem!

Az egyik legrémisztőbb gondolat, mely végigkísér a terhesség során, hogy szülés közben elveszíthetjük a fejünket: visítani fogunk, esetleg lehányjuk az orvost. Nos, mindez lehetséges, ám nyugtassa meg a tudat, hogy nem Ön lesz az első, akivel ez előfordul, és senki nem fogja elítélni érte!

7. Gyógyszereimmel ártottam a babának

Előfordulhat, hogy megfázás elleni vagy egyéb gyógyszert szedett, még mielőtt kiderült, hogy gyermeket vár. Esetleg időnként megivott egy pohár bort, vagy dohányzott. Mindez felesleges aggodalommal tölti el a kismamákat, akik attól rettegnek, hogy ártottak gyermeküknek. Ne feledje, hogy a születési rendellenességeket nem az okozza, hogy az anyuka a terhesség észlelése előtt gyógyszert szedett, vagy dohányzott. Természetesen ajánlott abbahagyni minden olyan gyógyszeres kezelést, mely nem feltétlenül szükséges, illetve a dohányzást és alkoholfogyasztást, amint tudja, hogy gyermeket tervez, illetve vár. Mindenképpen kérdezze meg orvosát, milyen gyógyszereket szedhet a várandósság ideje alatt, illetve melyek azok, amiket feltétlenül kerülnie kell!

8. Rossz anya leszek!

Ha ránktör ez az érzés, legjobb elővenni egy régi fényképet, mely piciny gyermekkorunkban készült rólunk, amint a kiságyban fekszünk békésen. Ilyenkor gondoljunk arra, hogy valószínűleg hosszú órákat töltöttünk magányosan a rácsos ágyban, ám mégis boldog gyermekkorunk volt! NEM KELL TÖKÉLETESNEK LENNIE! A gyereknek elég, ha érzi, hogy szeretik, és gondoskodnak róla.

9. Örökre kövér maradok!

Nem sorsszerű, hogy a szülés után 10 kg felesleg maradjon az anyukán. Sokan azzal védekeznek, nem tehetnek arról, hogy nem tudnak fogyni, ám a valóság az, hogy nem fordítanak elég időt magukra. Tornázzon, figyeljen oda étkezésére, és meglátja, hamarabb megszabadul a felesleges kilóktól, mint gondolná! Sokat segít, ha már a terhesség ideje alatt is figyelmet fordít arra, hogy ne hízzon el!

10. Nem leszek képes megbirkózni még egy gyerekkel!

Nagyon sok nő, aki éppen második (vagy harmadik, negyedik ) gyermekét várja, tölti álmatlanul az éjszakáit attól rettegve, hogy képtelenek lesznek elég szeretetet és figyelmet adni mindenkinek. Igen, lesz olyan, hogy az egyik gyerek igényei háttérbe szorítják a másikét, vagy a férjét. A szeretet nem mérhető konkrétan, így mindenkinek személyre szabottan nyújthatja. Különleges egyensúlyozást igénylő feladat, mellyel a világon sok millió nő birkózik meg naponta, de legyen nyugodt, Önnek is sikerülni fog!

(WEBBeteg - Cs.K. fordító, lektorálta: Dr. Jóna Angelika, gyermekorvos; Forrás: WebMD)