Történhet-e császármetszés az anya kérésére?

A császármetszések aránya az elmúlt évtizedben folyamatosan emelkedik. Mi lehet ennek az oka? Amerikai adatok alapján az Egyesült Államokban 29, 1 százalékra növekedett, ami 40 százalékos emelkedést jelent 1996-hoz képest. A legmagasabb arány Brazíliában a legszembetűnőbb, itt ugyanis a császármetszés aránya a jobb anyagi helyzetben levő asszonyoknál 55 százalék, a magánkórházakban megközelíti a 80-90 százalékot.

Mi lehet az oka annak, hogy egyre többen kérnek császármetszést?

Fájdalomcsillapítás terhesség alatt és szülés után A terhesség, szülés és anyaság izgalmas új feladat, ám ugyanakkor fájdalmas is. A szülési fájdalmak gyakran nem érnek véget az utolsó nyomással. Ám ha tudja, hogyan kezelje a császármetszési heget, fájdalmas melleket, berepedezett mellbimbót, kevésbé fájdalmasan kezdődik életének eme izgalmas időszaka, és figyelmét, energiáit a babára fordíthatja.

Fájdalomcsillapítás terhesség alatt és szülés után>>

A primer császármetszések aránya nyilvánvalóan az orvosi gyakorlatban bekövetkezett változásokat, az orvosi-jogi környezetet és az utóbbi időben az anyai igényeket tükrözi.

Az anyai kérésre végzett elektív császármetszés napjainkban igen heves viták tárgya a szülészetben. E javallatot először Feldman fogalmazta meg 1985-ben, az orvosi-jogi környezetre adott válaszként. A császármetszést kérő nők gyakran rettegnek a szüléstől, félnek a fájdalomtól, a halálos szövődményektől és a magzat károsodásától, míg sokan a medencefenék sérülésétől tartanak. Mivel napjainkban a nők hosszabb ideig élnek, és kevesebb gyermeket vállalnak, valamint egyre fontosabb szempont számukra az életminőség, a medencefenékkel kapcsolatos problémák is mind nagyobb aggodalmat keltenek bennük. Sok nőt vonz az is, hogy a kérésre végzett elektív császármetszés lehetőséget nyújt napirendjük megtervezésére, idejük beosztására és életük irányítására. A szülészek részéről befolyásolja a döntést a medencefenék károsodásával kapcsolatos, egyelőre elemzésre és megértésre váró nagy mennyiségű információ, a kártérítési perek keltette hangulat, valamint az, hogy az elektív műtét révén az orvos is előre tervezhet.

Hirdetések

Van, aki ellenzi, van, aki támogatja az anya kérésére elvégzett császármetszést

A szülés, születés módjai A vajúdók fájdalomküszöbe meglehetősen változó. Vannak kismamák, akik mindenképpen fájdalomcsillapítás nélkül szeretnék átélni a szülés élményét, mások előre egyeztetnek orvosukkal és ragaszkodnak a fájdalomcsillapításhoz. A szülés, születés módjai>>

Magyarországon is növekszik az ezen okból végzett császármetszések száma, a témával már nőgyógyászati kongresszusokon is foglalkoznak, egyes orvosok egyértelműen ellenzik, míg mások támogatják, hogy az anya kérésére, egyéb javallat hiányában is elvégezhető legyen a műtét. Az ellenzők főleg azt hangsúlyozzák, hogy a császármetszés komplikáltabb a spontán szülésnél, egy műtétről van szó, mely számos szövődményt hordozhat, utána nehezebb a felépülés, mint spontán szülés után, ezért ragaszkodnak ahhoz, hogy csak szigorúan orvos által felállított indikációk esetében történjen császármetszés.

Mit mond a törvény?

Egészségügyi törvény (1997.évi CLIV. tv.)

"129. § (1) A kezelőorvos joga, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és terápiás módszerek [119. § (3) bekezdés b) pontja] közül - a hatályos jogszabályok keretei között - szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó, általa, illetve az ellátásban közreműködő személyek által ismert és gyakorolt, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek mellett végezhető eljárást.

(2) A választott vizsgálati és terápiás módszer alkalmazhatóságának feltétele, hogy

a) ahhoz a beteg e törvény szabályai szerint beleegyezését adja, valamint

b) a beavatkozás kockázata kisebb legyen az alkalmazás elmaradásával járó kockázatnál, illetőleg a KOCKÁZAT VÁLLALÁSÁRA ALAPOS OK legyen."

Ez alapján az anya kérésére császármetszést csak akkor végezhető, ha az szakmailag indokolt, ez pedig azon esetekben áll fenn, ha a hüvelyi szülés kockázata nagyobb vagy közel azonos, mint a császármetszésé.

(WEBBeteg - Dr. Csuth Ágnes, családorvos)