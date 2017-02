Mit és mennyit ihatnak a sztómát viselő emberek?

A víz mindenki számára nélkülözhetetlen, szervezetünk egészséges működéséhez alapvető szükséglet. Az ileo- és urosztómaviselőknek különösen nagy figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy mit és mennyit isznak.

A napi kiválasztott vizeletmennyiségnek 1-1,5 liternek kell lennie. Főleg a nyári hónapokban, június és szeptember között kell gondosan odafigyelni a szervezet folyadékutánpótlására.

A széklet minőségét az elfogyasztott élelmiszerek mellett a folyadékok is befolyásolják. Annak érdekében, hogy a sztóma megfelelően működhessen, ne záródjon el és ne kelljen túl gyakran cserélni a sztómazsákot, a székletnek sem száraznak, sem túl hígnak nem szabad lennie.

A sztómaviselőknek nem ajánlott a kedvelt, jeges italok fogyasztása. Ezek ugyanis fokozzák az izzadást és gyomorpanaszokat okozhatnak. Nyáron inkább meleg vagy szobahőmérsékletű italok fogyasztása javasolt. Egyszerre ne igyon sokat, inkább csak kis kortyokban!

A szervezet jelzi, ha folyadékra van szüksége, először is a szomjúságérzettel. Súlyos folyadékvesztés esetén jelentkezhet fejfájás, zsibbadás, levertség, keringési zavarok, és a koncentrálóképesség is romlik. Ha nem is érzi szomjasnak magát, időnként kortyoljon egy kis folyadékot, hogy napi igényét fedezni tudja.

Milyen italok fogyasztása ajánlott?

Vannak italok, amelyek fogyasztása kerülendő, és vannak, amelyeket kifejezetten ajánlhatunk a napi folyadékszükséglet biztosítására. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az ételeknek is van több-kevesebb víztartalma. A magas víztartalmú ételek fogyasztása is támogatja a szervezet vízháztartását.

A következők fogyasztása ajánlott:

Ásványvíz (a legjobb a szénsavmentes vagy az alacsony szénsavtartalmú változat)

Almalé és egyéb gyümölcslevek (friss gyümölcsből otthon is elkészíthető)

Gyümölcsteák, gyógyteák

Zöldséglevek

Gyümölcsszeletek

Kis mennyiségben édesítetlen fekete tea is iható

Kerülendő:

A kávé

A fekete tea

Az alkoholtartalmú italok

A szénsavas italok

Magas víztartalmú élelmiszerek:

Gyümölcsök, zöldségek (víztartalmuk többnyire 90 % fölötti)

Burgonya (75 %-a víz)

Főtt rizs és tészták (60%-uk víz)

Kenyér (körülbelül egy-harmada víz)

Tulajdonképpen a kerülendő italok fogyasztása sem tilos a sztómaviselők számára, de ezek az italok nem tesznek jót az egészségnek, ezért csak alkalmanként kis mennyiségben fogyaszthatók. Például a sokszor firissítőként fogyasztott sör alkoholtartalma miatt vizet von el a szervezetből, így nem oltja a szomjat. Ha ritkán alkoholos italt fogyaszt, a legkevésbé ártalmas egy pohár 1:1 arányú bor és víz keverék.

Ha korábban a napi ajánlott mennyiségnél kevesebbet ivott, és nem figyelt oda a rendszeres folyadékpótlásra, a sztómaműtét után eleinte lehet, hogy kissé nehéz lesz megszoknia, hogy nap közben többször is rendszeresen igyon egy kicsit.

Könnyebben fog menni az átállás, ha egy pohár vizet mindig elérhető távolságban tart, például a munkahelyén az íróasztalán vagy otthon az éjjeli szekrényen, az ebédlő- vagy a dohányzóasztalon vagy bárhol a lakásban olyan helyen, ahol gyakran tartózkodik. Így nem felejtkezik el a folyadékpótlásról, ami egy idő után már automatikus lesz.

