Nem vagyok feleségnek és anyának való? - Orvos válaszol

Férjemmel rövid ismeretség után tudatosan vágtunk bele a gyerekvállalásba, majd gyorsan lezavartuk a házasság- és lakáskeresést, felújítást is a lányunk születéséig. Egyszóval minden nagyon hirtelen történt. Azt gondoltam, hogy fel vagyok készülve már erre a két új szerepre (feleség, anya), de azt hiszem nagyot tévedtem. Már a gyerek születése előtt a nagy kapkodásban eltávolodtunk egymástól. Aztán megszületett a lányunk, és az amúgy is instabil friss házasságunkba belecsöppent egy folyton sírós-nyűgös kisbaba. Férjem azt várta, hogy én majd egyből „anyatigrissé" változok a semmiből, és mindenem a lányom lesz. Sajnos az első időszak engem nagyon megviselt, mert minden olyan gyorsan történt a szülés után, hogy még fel sem volt időm dolgozni a velem történteket, máris egy 24 órás babapesztrává kellett válnom, ha akartam, ha nem. Mire hazaértünk a kórházból a babával, már egy idegbeteg voltam-hullafáradtan. Férjem itthon volt velünk az első két hétben, próbált segíteni, de aztán visszament dolgozni, és rám maradt minden. Mikor hazajött a munkából, már nem segített szinte semmit, belőlem áradt a panasz, hogy mennyit sírt a baba egész nap, semmire sincs időm tőle (sokszor még enni sem volt!), és nagyon fáradt vagyok. Férjem pedig egy-két hét után ezt megelégelte, és sok héten át szinte nem is szólt hozzám, át sem jött a gyerekszobába sem a lányához, mert mérges volt rám. Azt hajtogatta, hogy nem érti mi bajom van, boldognak kéne lennem, mindent vidáman csinálni, de egy idegroncs vagyok szerinte és ROSSZ ANYA!!! Az tény, hogy nem tudtam a kellő érzésekkel fordulni a lányom felé, de szépen elláttam és gondoskodtam róla! Erős anyai ösztönt vagy érzéseket most sem érzek, mert őszintén szólva nagyobb a félelmem, hogy mindent jól csináljak, és nincs időm élvezni. A sírást meg sajnos nem bírom elviselni, nagyon idegesít. Hatalmas megfelelési kényszer, és szorongás volt mindig is jellemző rám; lehet, hogy ezt is túlstresszelem? Vagy tényleg nem vagyok jó anya? Azt gondolom, a lányom jobb embert érdemelne anyjának, mint én vagyok...