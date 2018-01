Okozhat-e szívleállást a szex?

A kutatók szerint az oregoni Portlandban és vonzáskörzetében 2002 és 2015 előfordult több mint 4500 hirtelen szívleállás közül mindössze 34 eset köthető szexhez.

Az új vizsgálat arról számol be, hogy a szexuális aktivitás nagyon ritkán okoz hirtelen szívhalált. A 34 esetből 18 szex közben, 15 közvetlenül a szexuális aktivitás után következett be, bár azt nem tudni, hogy azután pontosan mennyi idővel.

„Ez a valóban csekély esetszám kissé meglepett, ugyanakkor megnyugtató azoknak a szívbetegeknek, akik attól félnek, hogy számukra a szex veszélyes lehet.” - mondta a vizsgálat rangidős kutatója, Dr. Sumeet Chugh, a Los Angeles-i Cedars-Sinai Kórház Szívritmus Központjának orvosigazgatója. „Korábban azt mondtuk volna a betegeknek, hogy a kockázat valószínűleg alacsony, ám azt nem tudjuk, hogy mennyire alacsony. Ma már azonban az adatok birtokában kijelenthetjük, hogy a kockázat elenyésző.”

Az eredmények egy 16 éves vizsgálat során derültek ki

A hirtelen szívhalál A hirtelen szívhalál gyakran kiszámíthatatlan: szívbetegeken, illetve ismert szívbetegség nélkül is előfordulhat, az első tünetek jelentkezése és a halál között legfeljebb egy óra telik el.



A hirtelen szívhalál

A vizsgálatokat körülbelül 1 millió Portlandban és vonzáskörzetében élő résztvevővel végeztek a kardiális kockázati tényezők tanulmányozása céljából.



„A kardiális kockázatokról szóló vizsgálatban a szexuális aktivitás ugyan csupán egyetlen változó, ám ezt eddig még nem tanulmányozták mélyrehatóan.” – mondta Dr. Chugh.



A férfiak szíve nagyobb valószínűséggel áll le szex következtében. A 34 esetből csupán két beteg volt hölgy. Összességében azonban a férfiaknál előforduló szívleállások csupán 1%-a köthető szexuális aktivitáshoz.

Az eredmények egyáltalán nem lepték meg a kardiológusokat

"A szex korántsem olyan megerőltető, mint ahogy azt az emberek hiszik. A szex során kifejtett areob aktivitás nagyjából egy emeletnyi lépcsőzésnek felel meg.” - magyarázta Dr. Nieca Goldberg, a New York Egyetem Női Egészség Központjának igazgatója és az AHA szóvivője.



„Bár sokunk azt hiszi, hogy a szex intenzív fizikai aktivitást igényel, ez még a legvadabb szituációkban sem olyan intenzív, mint ahogy azt elképzeljük.” - fűzte hozzá Dr. Martha Gulati, az Arizona Egyetemi kardiológiai karának elnöke.



„A szívbetegeknél időről-időre felmerül a szex biztonságosságának kérdése. A szex a legtöbb beteg számára általában biztonságos, kivéve, ha csekély erőkifejtésre is képtelenek, vagy ha tüneteik még a legalapvetőbb mindennapi feladataik végrehajtásában is gátat jelentenek, például nem tudnak beágyazni, kitakarítani stb.” - mondta Goldberg és Gulati.

Az orvosoknak el kell oszlatniuk a betegek szexszel kapcsolatos esetleges félelmeit

„Mint minden rosszban, a szex közbeni szívleállásban is van némi jó, mégpedig az, hogy az érintetteknél legalább kétszer nagyobb a túlélés valószínűsége, mint a általában szívhalál esetén. Mára számos kutatásból tudjuk, hogy hirtelen szívhalál esetén életmentő lehet, ha a közelben van egy szemtanú, aki a mentők kiérkezésig elkezdi az újraélesztést ” - mondta Dr. Chugh. „És szex közben azért elég nagy esély van arra, hogy lesz egy szemtanúnk.”

