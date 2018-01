Fiatalkorban is ellenőrizni kellene a koleszterinszintet!

Akinek már fiatalkorában emelkedett valamelyik vérzsírértéke (LDL-, VLDL- vagy összkoleszterin vagy triglicerid), annak feltétlenül kezelésre van szüksége. Az évek során ugyanis összeadódnak azok a károsodások, amelyeket a vérzsírok érfalban történő lerakódásai okoznak.

A már fiatalkorban magas említett vérzsírértékekkel rendelkező emberek körében tehát sokkal nagyobb a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata, mint azoknál, akiknél csak időskorban emelkednek meg a vérzsírszintek. De tudni kell, hogy az utóbbi csoportnál is nagyobb a kockázat, mint azoknál, akiknek értékeik rendben vannak.

Fontos tisztázni, hogy a HDL-koleszterin szintje is a vérzsírértékek közé tartozik, de ez az úgynevezett „jó koleszterin” hozzájárul az érfalak védelméhez azáltal, hogy az erekben lévő koleszterint visszajuttatja a májba, ahol az lebomlik. Ebből következik, hogy ha a HDL-koleszterin-szint alacsony, akkor nő az érelmeszesedés, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata. Ha tehát a káros hatásokat említjük, amelyeket az emelkedett vérzsírszintek okoznak, akkor az LDL-, a VLDL-, az összkoleszterin vagy a triglicerid emelkedett szintjére gondolunk, a HDL-koleszterinre nem, hiszen ennek a túlságosan alacsony szintje a káros.

A magas koleszterinszint fiatalkorban igen veszélyes, nagyjából ahhoz lehet hasonlítani, mint a dohányzás okozta ártalmakat, minél hamarabb kezdődik (minél több szál cigarettát szív el valaki az élete során), annál nagyobb az egyén kockázata. Minél hamarabb alakul ki a magas koleszterinszint, annál korábban kezd ártalmas hatást kifejteni az érfalakra. Ezért annyira fontos a magas koleszterinszint korai felismerése és mielőbbi megfelelő kezelése.

Koleszterinszint-mérés fiataloknál

Emelkedett koleszterinszint fiataloknál is kialakulhat. A 240 mg/dl (6,2 mmol/l) fölötti kritikus érték a 18 és 29 év közötti korosztály 5%-ánál van jelen, illetve a 30 és 40 év közöttiek 14%-ánál.

A magas koleszterinszint lehet egészségtelen életmód következménye, ám vannak, akiknél ez csak az egyik rizikófaktor. Gyakran genetikai okok is meghúzódnak a hátterében, különösen azoknál, akiknél fiatalkorban kialakul. A magas koleszterinszint fiatalkorban gyakran nem kerül felismerésre. Az orvosok ezért azt tanácsolják, hogy a fiatalok is vegyenek részt szűrésen, akkor is, ha látszólag teljesen egészségesek.

Ha egy fiatal embernél 190 mg/dl (4,9 mmol/l) fölötti LDL-koleszterin-szintet mérnek, akkor meg kellene vizsgálni nála az ezzel összefüggésbe hozható rizikógéneket. Továbbá az egyén elsőfokú rokonainál, tehát szüleinél, gyermekeinél, testvéreinél is el kellene végezni a vizsgálatokat, illetve szükség eseten őket is kezelni kellene.

A fiatalkorban jelentkező magas koleszterinszint kezelési lehetőségei

Ma már egyre több új kezelési lehetőség áll rendelkezésre. A koleszterinszint csökkentésére általában a sztatinokat alkalmazzák, de ezek nem mindenki számára megfelelőek. Ilyen esetekben vannak más lehetőségek. Vannak például olyan gyógyszerek, amelyek megakadályozzák, hogy az elfogyasztott táplálékkal tápcsatornába került koleszterin a bélfalon keresztül felszívódjon. Ezek a gyógyszerek néhány páciensnél nagyon jól beválnak, másoknál kevésbé.

A legújabb terápiás lehetőség az úgynevezett PCSK9-inhibitorok alkalmazása. Ezek hatására a máj több LDL-koleszterint vesz fel a vérből. A hatóanyagot rendszeresen, injekció formájában adják be, azoknak a pácienseknek lehet segítségére, akiknél a szokásos kezelési módszerekkel nem értek el eredményt.

Ha a magas koleszterinszint öröklött

A familiáris hiperkoleszterinémia egy génhiba (géndefektus) következménye. Ennek következtében a testi sejtek az LDL-koleszterint nem tudják megfelelően felvenni, az LDL-koleszterin-molekulák így tovább keringenek a vérben, majd egy idő után lerakódnak az érfalak belső oldalán.

Következménye lehet érelmeszesedés (arteriosclerosis), ami szokatlanul fiatal korban jelentkezhet az érintetteknél, akkor is, ha karcsúak, sportolnak és egészségesen táplálkoznak. Őket már fiatalon a szívinfarktus és a stroke veszélye fenyegeti. A familiáris hiperkoleszterinémia Magyarországon becslések szerint 20 ezer embert érint, de csak körülbelül 8 ezren tudnak betegségükről.

Vannak olyan fiatalok is, akiknek koleszterinszintje egészségtelen életmódjuk miatt magas. A genetikai ok lehetőségét azonban náluk is csak genetikai vizsgálattal lehet kizárni!

