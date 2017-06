Érdemes lenne felkeresnie orvosát, mert lehet, hogy súlyos problémával küzd!

Számos olyan betegség létezik, ami lappangva, szinte tünetmentesen hatalmasodik el szervezetünkön. Ezek a rafinált kórképek a magyar emberek mentalitásával kiegészülve - nem kell orvoshoz menni, hisz nem fáj semmim - könnyedén életveszélyes párost alkothatnak. A WEBBeteg.hu összegyűjtötte azokat a leggyakrabban előforduló, rejtőzködő betegségeket, amik sok esetben láthatatlanul pusztítják szervezetünket.

Magas vérnyomás, cukorbetegség és a pajzsmirigy rendellenes működése. Sajnálatos módon ezek a kórképek a magyar lakosság jelentős részénél már diagnosztizált problémák. Nagyobb veszélyben viszont azok vannak, akik együtt élnek ezekkel a betegségekkel, de az orvosok kerülése vagy a tünetek hiánya miatt erről nincs tudomásuk.

A magas vérnyomás

Felnőtt egyén esetében magas vérnyomásról akkor beszélünk, ha a nyugalomban mért érték meghaladja a 140/90 Hgmm-t. A betegséget általában felnőttkorban diagnosztizálják, de gyerekeknél is kialakulhat. Rizikót azért jelent, mert sokáig egyáltalán nem okoz tüneteket, ám az elhanyagolt magas vérnyomás hosszabb távon számos szerv fokozatos károsodását okozhatja!

Gyanakvásra adhat okot, ha az alábbiakat tapasztalja:

visszatérő, jellemző módon reggelente jelentkező fejfájás,

tompa, tarkó- és halántéktáji lüktetés, amely lehajlás esetén fokozódik,

romló koncentrálóképesség és egyensúlyérzék,

visszatérően, túl szaporán dobogó szív,

gyakori tompa mellkasi nyomás,

ok nélküli izzadás,

múló látászavar.

Fontos, hogy minél korábban felismerjék a betegséget, hiszen csak így van esélye arra, hogy az időben elkezdett terápiával megelőzze a szövődmények kialakulását. Ennek legbiztosabb módja, ha rendszeresen ellenőrizteti vérnyomását, de az is sokat segíthet, ha felismeri a betegség első tüneteit, és nem veszi félvállról a kisebb panaszokat sem!

A cukorbetegség

A diabétesz nem egységes kórkép, két fő típusa mellett külön csoportba sorolják a terhesség alatt felismert cukorbetegséget, illetve vannak ritkábban előforduló, speciális típusok is. A 2-es típusú cukorbetegség általában felnőttkorban jelentkezik, és hosszú ideig tünetmentes lehet. A betegség talaján néhány olyan panasz is megjelenhet, amelynek a betegek általában nem tulajdonítanak jelentőséget, emiatt orvoshoz sem fordulnak.

Gyanakvásra adhat okot, ha az alábbiakat tapasztalja:

bőséges vizeletürítés,

szájszárazság,

fokozott folyadékigény,

jó étvágy melletti fogyás,

bőrviszketés,

visszatérő fertőzések,

nehezebben gyógyuló sebek,

végtagzsibbadás,

látásromlás,

krónikus fáradtságérzés.

Olyan is előfordul, hogy ez az alattomos betegség már csak a szövődmények kialakulásával hívja fel magára a figyelmet. A tapasztalat szerint a 2-es típusú diabétesz legalább 5 éve áll fenn, mire a diagnózis megszületik. A felnőttkori cukorbetegség gyakran társul elhízással és magas vérnyomással is.

A pajzsmirigy rendellenes működése

A pajzsmirigy a légcső előtt pajzsszerűen elhelyezkedő belső elválasztású mirigyünk, az általa termelt hormon felelős a szervezet anyagcsere-folyamatainak megfelelő működéséért. Betegségei a szerteágazó tünetek miatt nem, vagy csak későn kerülnek felismerésre. Különös gyakorisággal fordulnak elő serdülőkorban, a változókor és a terhesség idején, illetve az azt követő időszakban.

Gyanakvásra adhat okot, ha az alábbi tüneteket tapasztalja:

rossz közérzet,

száraz és ritkuló haj, hajhullás,

nyelési- és légzési nehézség,

fáradékonyság vagy álmatlanság,

koncentrációs képesség romlása,

lelassult anyagcsere, mozgás, beszéd és gondolkodás,

hasmenés vagy székrekedés,

idegesség,

súlyváltozás,

csökkent nemi vágy.

Az általános tünetek mellett a pajzsmirigy betegségei olyan összetett kórképek megjelenését is elősegíthetik, mint például a meddőség, vetélés, magas koleszterinszint, szívritmuszavarok, elhízás vagy a depresszió.

Lásson tisztán – Ellenőriztesse egészségi állapotát!

Azt javasoljuk mindenkinek, hogy évente legalább egyszer keresse fel kezelőorvosát – még abban az esetben is, ha semmilyen szokatlan tünetet nem tapasztal. Akár egy „jelentéktelen apróság” is komoly problémákra hívhatja fel a figyelmet, a kiváltó ok kezeletlenül hagyása pedig súlyos szövődmények kialakulásához vezethet!



Forrás: WEBBeteg összeállítás

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus