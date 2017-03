Forradalmi változás a koleszterinszint csökkentésében

A koleszterin egy zsírszerű anyag, amely kizárólag az állati szervezetben fordul elő. A szervezetünkben és az ételekben található telített zsírokból a máj állítja elő, s testünk minden részén speciális fehérjékkel kapcsolódva kerül be a vérkeringésbe. Az erek falára rakódva annak rugalmasságát csökkenti, és elősegíti az érelmeszesedés kialakulását. A laborvizsgálatokban megadjuk az összes koleszterin, s azon belül külön az úgynevezett „rossz” (LDL) koleszterin szintjét, mely az érelmeszesedés, érszűkület kialakításában döntő szerepet játszik. A magas koleszterinszint kialakulásában több faktor is szerepet játszik, mint az örökletes tényezők, a nem megfelelő táplálkozás, a mozgásszegény életmód és az elhízás. A mai, „civilizált” ember koleszterint szintje jóval magasabb a természetes körülmények között élőkénél. A magas koleszterin és az akár halálos végű szív- és érrendszeri betegségek (szívinfarktus, stroke) bekövetkeztének esélye a koleszterin szint emelkedésével exponenciálisan nő. A koleszterin csökkentése nem okoz károsodást, és a ma leggyakrabban alkalmazott statin terápia – természetesen orvosi ellenőrzés mellett, az esetleges ritka mellékhatásokra is figyelve – sok millió kezelt beteg adataival bizonyítva tízezrek életét menti meg - szemben az interneten tömegesen található rém- és tévhitekkel. Ebben a gyógyító, életmentő hatású koleszterin csökkentő kezelésben jelent nagy lépést a most bemutatott új típusú kezelés.