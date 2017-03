Kialakulhat-e igaz szerelem egy-két kattintással?

Hosszasan sorolhatnánk még a történeteket, de azt a fenti elbeszélésekből is megállapíthatjuk, hogy az emberi gyarlóság, bizonytalanság és játszma nem ismer határokat. Eric Berne, amerikai pszichiáter szerint a mai stresszes világunkat körülszövik az emberi játszmák. Az ember társas lény, s kölcsönhatásban él másokkal. Hol elfogadóan, hol közönyösen, hol elutasítóan. A legtermészetesebb, ha igyekszünk hatni egymásra, s főként arra a személyre, aki számunkra kedves. Gyakorta olyan áron is, hogy felruházzuk az általunk vágyott tulajdonságokkal. Ez elsősorban akkor következik be, ha valaki túlságosan régen él társtalanul, szeretetre vágyódva, illetve akkor, ha az egyik fél túl sokáig halogatja a személyes találkozást. A másik fél ezt joggal tekintheti egy bizonyos idő után játszmának.

A feltétel nélküli ragaszkodással akkor kell felhagynunk, ha nem kapunk viszonzást, ha a másik fél a saját törvényei szerint diktál, de nincs tekintettel a párjára vagy a kiszemeltjére. Ha nincs egyensúly a párok közt, sosem lesz örömteli a kapcsolat. Az ilyen kapcsolatokból vagy menekülni kell vagy nem is szabad komolyra fordítani. Ha kialakul a társfüggés , abból nagyon nehéz kigyógyulni, és sérülések nélkül kikerülni belőle.