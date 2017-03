A szexualitás összetett folyamat. Az egészséges ember nemi élete normális életfunkció. Amennyiben egészségesen élünk, táplálkozunk, rendszeresen sportolunk és mozgunk, kedvezően befolyásoljuk mind testi, mind lelki egészségünket. Ezzel pedig szexuális életünk egészségéért is sokat teszünk, mivel a szexuális működést testi, valamint pszichés tényezők befolyásolják.

Testi, lelki betegségek esetén szexuális zavarok is előfordulhatnak, melyek a nőket és a férfiakat egyaránt érinthetik. Férfiak esetében például merevedési zavar (erektilis diszfunkció) formájában jelentkezhet, nőknél pedig előfordulhat a nemi vágy hiánya, orgazmusproblémák, visszatérő hüvelyi fertőzések, hüvelyszárazság, vagy hiányozhat a szexuális izgalom.

Szexuális zavarokhoz vezető betegségek és kockázati tényezők

A magas vérnyomás betegség, a keringési zavarok, a zsíranyagcsere zavarok esetén főként az egész szervezetet érintő érkárosodás okoz merevedési zavart. A rendszeres, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás, a dohányzás, a kábítószerfogyasztás szintén károsítja az ereket, így a nemi szervek ereit is. Cukorbetegeknél szintén szerepet játszik az érkárosodás, de emellett a diabétesz egyik szövődménye, a sok idegkárosodás, a polyneuropathia is hozzájárul a szexuális zavarok kialakulásához. Minél hosszabb ideje áll fenn a cukorbetegség, annál nagyobb valószínűséggel léphetnek fel szexuális problémák, valamint bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is előfordulhatnak problémák.

Pszichés tényezők

A szexuális öröm hiányának hátterében a szervi okokon kívül pszichés okok is állhatnak. A stressz és a szexuális élet között nagyon szoros a kapcsolat. A pszichés és a fizikai stressz stresszhormonok képződését válthatja ki a szervezetben, mely kedvezőtlenül hat a nemi életre a szexhormonok termelődésének csökkenése révén.

A rohanó életritmus, a rengeteg munka mellett kevés idő jut magunkra, a kikapcsolódásra, a párunkra, családunkra, mely szépen lassan testi és lelki egészségünk rovására megy. Pszichés betegségek, depresszió is kialakulhat, melyekhez pedig a nemi vágy csökkenése társulhat. A krónikus stressz a nemiség teljes biokémiáját megzavarja, tönkreteszi. Ezért társulhatnak gyakran a nemi vágy csökkenésével a különböző hátterű stresszes állapotok, mint a fent említett krónikus betegségek, a helytelen életmód (alkoholfogyasztás, dohányzás, kábítószer fogyasztás) vagy akár a munkahelyi problémák okozta stressz.

Idővel ördögi kör alakulhat ki: a létrejött szexuális zavarok miatt kudarctól való félelem jelentkezhet, valamint a szexuális kapcsolatok kerülése. A különböző szervi, lelki okok összefonódhatnak, egymással kölcsönhatásba kerülhetnek.

Kezelési lehetőségek

Szerencsére manapság számos lehetőség áll rendelkezésre a szexuális zavarok kezelése terén. Különböző pumpák, injekciók, síkosítók, krémek (tabletták, injekciók, hormonkezelés, vákuumos pumpa, akár sebészi beavatkozás) alkalmazhatóak.

Krónikus betegségek esetén a tünetek sajnos nehezebben kezelhetőek, mint az alapbetegségben nem szenvedőknél. Az alapbetegség megfelelő kezelése, az egészséges életmód a terápia alapja. Amennyiben megfelelő diéta, életmódváltozás, illetve gyógyszeres kezelés segítségével a vércukorszintet, a vérnyomást normális szinten tudjuk tartani, csökkentjük a stresszt, a nemi élet zavarai is csökkennek, rendeződnek.

Láthatjuk tehát, hogy helyes táplálkozással, rendszeres testmozgással tehetünk a legtöbbet a szexuális zavarok megelőzése, kezelése érdekében.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Osikóczki Orsolya, háziorvos