Három megoldás a hajhullásra

A nők szépségének, vonzó megjelenésének egyik jelképe a dús, egészséges hajkorona, éppen ezért nagy lelki teher, amikor egy hölgy azzal szembesül: haja töredezetté, fénytelenné válik, mennyisége csökkenni kezd. A hajhullás kezelésére ma már eredményes kozmetológiai eljárások léteznek, mint például a mezoterápia, a saját-vér terápia és a carboxyterápia.

Vitamindús táplálkozással a szép hajért

Ahhoz, hogy hajunk mindig szép legyen nem elegendő pusztán kívülről megfelelően ápolni. A dús és ragyogó haj főleg belső tényezőkön múlik, így többek közt azon, hogy milyen ételeket fogyasztunk.



„Átlagosan 100-150 hajszálunk hullik ki naponta - ha huzamosabb ideig ennél jóval több a hajveszteség, kóros hajhullásról beszélünk. Ilyenkor a haj fénytelenné, töredezetté válhat, könnyedén eltávolítható lesz a fejbőrből. A felmérések szerint ezzel minden tizedik nő szembesül”– mondta el dr. Kriston Renáta bőrgyógyász-kozmetológus, aki azt is hozzátette: a hajhullás hátterében a nem megfelelően kiválasztott hajápoló kozmetikumok, stressz, drasztikus fogyókúrák és krónikus (gégészeti, urológiai, fogászati) betegségek állhatnak, de okozhatja például vérszegénység is. A probléma gyakran jelentkezik szülés után, illetve a menopauza időszakában. „A hajhullás kezelésére rendkívül eredményes kozmetológiai és orvosesztétikai módszerek léteznek, például a mezoterápia, a saját-vér terápia és a carboxyterápia” – mondta el a szakértő. Lássuk, mit is takarnak ezek pontosan!

1. Mezoterápia

Több évtizedre visszatekintő, gyors, fájdalommentes eljárás, amely során speciális vitaminokat, aminosavakat, cinket, szilíciumot és további hatóanyagokat juttatnak mikroinjekciózással a hajas fejbőrbe. A módszer sikerességét nagymértékben befolyásolja, hogy mióta áll fenn a probléma, és mi a hajhullás pontos oka, de általános tapasztalat, hogy az eljárás eredményeként a hajszálak megerősödnek, fényesebbé válnak, csökken a hajhullás, néhány hét múlva pedig új hajszálak jelennek meg. A terápia segítségével a foltokban jelentkező, illetve a férfias típusú hajhullás is sikeresen kezelhető, de alkalmas a korpásodás és a zsírosodás kezelésére is.

2, Saját-vér terápia

Új kezelési lehetőség, amely során vérlemezkékben gazdag, koncentrált plazmát és ezzel növekedési faktorokat, valamint bioaktív fehérjéket juttatnak a fejbőrbe – ennek eredményeképp megújulnak a kötőszöveti sejtek, felgyorsul a sebgyógyulás és a szöveti regeneráció. A haj növekedése és minőségi változása a terápia megkezdését követő 12. hét után várható, a végeredmény a kezelést követően 9 hónappal alakul ki. A kezelés jól tolerálható, nincs komolyabb mellékhatása.

3. Carboxyterápia

Évtizedekkel ezelőtt megfigyelték a CO2 tartalmú gyógyvizek egészségre, különösen a vérkeringésre gyakorolt jótékony hatását. Az idő előrehaladtával vérkeringésünk lassul, kevesebb oxigén jut a sejtekhez, és emiatt megakadnak a regenerációs folyamatok. A kezelés során a szakértő vékony tűk segítségével, ellenőrzött körülmények között CO2-t injektál a bőr meghatározott rétegébe, amely élénkíti a keringést és a kollagéntermelést, illetve elősegíti a sejtmegújulást. A legújabb tapasztalatok szerint sorozatkezelések alkalmazásával a foltos és diffúz hajhullás, valamint a haj minőségét érintő problémák esetén is sikeresen alkalmazható eljárás, jelentős mellékhatások nélkül.

A férfias típusú hajhullás nőknél

