Mitől kenhető a rúzs és miért habzik a sampon?

Kozmetikumok összetevői közt válogattunk. Az egyes hatóanyagok értelmezéséhez Peterman Krisztina kozmetikus segítségét kértük.

Veszélyes, vagy hasznos?

A kozmetikai termékekben található hatóanyagok megítélése gyakran eltérő mind a szakemberek, mind a felhasználók körében. Sok összetevő évtizedekkel korábban hasznosnak bizonyult, de ma már korszerűbbre cserélték és persze vannak olyan hatóanyagok, amelyek hosszú ideje jó megoldást jelentenek bizonyos problémákra. Tartósító, habzó, vagy vízlepergető hatásánál fogva azonban több, az arra érzékenyeknél irritációt okozó anyag továbbra is a mindennapos használatban lévő termékek összetevői közt szerepel. Az évek során a testápoláshoz használt termékek és így a bőrünkkel kapcsolatba kerülő vegyi anyagok száma is emelkedett, ezért gyakrabban jelentkezik kellemetlen mellékhatásként bőrérzékenység, kiütés, vörösség is.

Színezett ajkak, púder, alapozó

Az izopropil-mirisztát a ’60-as évek egyik legnagyobb sikert aratott kozmetikai alapanyaga. Ma már nem annyira korszerű, de rengeteg kedvező tulajdonsága miatt mégis fontos összetevő, például rúzsokban: biztosítja a krémek, púderek kenhetőségét. Fokozza a hatóanyag bőrbe jutását, segíti a bőrre kent anyag áthaladását a szarurétegen. Hátránya, hogy komedogén hatású, tehát hozzájárul a mitesszerek, pattanások kialakulásához. Az ilyen összetevőt tartalmazó készítmény használata után este ezért mindenképp alapos bőrtisztítás javasolt!

Habzás magas fokon

A samponok, habfürdők, fogkrémek, arctejek habzását a Sodium Lauryl Sulfate biztosítja. Kozmetikumokban kisebb, tisztítószerekben nagyobb mennyiségben alkalmazzák a habzás, ezáltal a tisztítás elősegítésére. Irritatív hatású, az egyik legerősebb allergénként számon tartott összetevő. Érdemes átolvasnunk a termékek összetevőinek listáját és a lehető legkevesebbet használnunk az olyan készítményekből, amelyek tartalmazzák ezt a hatóanyagot.

Puha bőr lanolinnal

A lanolin gyapjúzsírból finomítással és tisztítással készül. Hamar avasodik, ezért fontos tartósítani. Az utóbbi időben megemelkedett a lanolinra allergiások száma, ezzel mindenképp számolni kell a termékek használatakor, illetve érdemes jó minőségű készítményeket vásárolni, mivel problémát leginkább a nem megfelelően tisztított, káros maradványokat tartalmazó termékek okozhatnak. Kedvező hatásai: a bőrben könnyen és gyorsan felszívódik, pótolja a bőr elvesztett nedvességét, segít megelőzni a kiszáradást, ezért babakrémek gyakori alapanyaga is.

Ragaszkodjon az egyedi és bevált termékekhez!

Ma már számos natúr-, vagy bio- jelzővel ellátott termék is elérhető a kozmetikumoktól a háztartásban használt tisztítószerekig, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. Jó, ha a hosszú ideje bevált és panaszokat nem okozó készítményhez ragaszkodunk, ezen kívül a saját bőrtípusunknak leginkább megfelelő, egyénre szabott kozmetikumok jelentik az ideális megoldást a kellemetlen tünetek elkerülésében.

(orvostkeresek.hu; Forrás: www.dermatica.hu)