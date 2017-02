Az alkoholizmus kezelése: Terápiás lehetőségek

Gyógyszerek: A disulfiram visszatartó ereje azon múlik, hogy „ráivás” esetén acetaldehid keletkezik, mely kellemetlen közérzetet, ivástól elriasztó tüneteket okoz. Sajnos kockázata is ugyanez, jelentősebb alkoholfogyasztás esetén veszélyes mérgezési tüneteket eredményezhet, így csak motivált beteg esetén jöhet szóba.

Korábban ennek létezett sebészileg bőr alá beültethető (implantált) változata is, mely több hónapos gyógyszerdózist biztosított, kiküszöbölve a napi tabletta elfelejtésének kockázatát. Előnye egyben a veszélye is, a döntést kb. fél évig nem lehet megbánni, „ráiszogatva”, önmagunkat tartósan mérgezve pedig komoly szellemi hanyatlást és májkárosodást érhetünk el. Az implantált változat hivatalos forgalmazását több, mint 1 éve megszüntették, a „feketén” beszerezhető kétes kotyvalékoktól pedig óva intek mindenkit. Lehetőség még az acamprosate, mely az előzőnél korszerűbb, mivel magát az alkohol iránti vágyat (craving) is csökkenti, hátránya a jóval magasabb ára.