A szürkehályog kezelése

Szürkehályog (katarakta) esetén a szem állapotának alapos, több módszerrel történő diagnosztikai vizsgálatára van szükség, mivel az egyetlen kezelési lehetőség a lencse műtéti eltávolítása.

Látásélesség vizsgálat. A vizsgálat során a szemész megnézi, milyen méretű a betűket vagy számokat tud leolvasni meghatározott távolságból. A két szemet külön vizsgálják. A Kettessy-féle táblán felülről lefelé egyre kisebbek a jelek, ezáltal orvosa meg tudja határozni, hogy milyen a látásélessége (vízusa).

Réslámpa vizsgálat. Réslámpa vizsgálattal orvosa a szem elülső részét tekinti át felnagyítva. Az elnevezés onnan származik, hogy eközben egy résen átjövő intenzív fénycsík világítja meg a szaruhártyát, az íriszt és a lencsét.

Hirdetések

Retinavizsgálat. Ezen eljárás során az orvos szemcseppel kitágított pupillán át egy oftalmoszkópnak nevezett eszköz segítségével nézi meg a szem belsejének részleteit, köztük a lencsét is. A vizsgálattal meghatározható a homály súlyossága is. Ha látása homályos és szemtáji fájdalma is van, orvosa meg fogja nézni, nincs-e zöld hályoga illetve a retina és a látóideg rendellenességeit is megpróbálja kizárni. A pupillatágító csepp általában néhány órán keresztül tartja tágan a pupillát, addig nehezére fog esni közeli tárgyakra fókuszálni, azonban a távolra való látás kevésbé érintett. A tág pupillák miatt érdemes hazafelé napszemüveget felvennie, különösen, ha süt a nap. Fontos, hogy autót lehetőleg ne vezessen.

A szemműtét

Mikor forduljunk orvoshoz? A katarakta rutin szemvizsgálattal könnyen kimutatható. Amennyiben látásával kapcsolatban a fenti tüneteket tapasztalja, vagy bármely más panasza van, forduljon szemorvoshoz!

Ha Önnek szürkehályoga van, a kezelési lehetőségeket beszélje meg szemészével. Ha a szürkehályog mellett más, látásélességét csökkentő betegsége is van (pl. zöld hályog, retinasorvadás), a szemlencse eltávolítása sajnos nem biztos, hogy lényegesen javítani fogja a látását.

A katarakta gyógyszerrel nem kezelhető, szemtorna és optikai eszközök sem segítenek. Az egyetlen hatásos kezelés a műtét, melynek során az elhomályosodott lencsét eltávolítják és egy beültetett műlencsével pótolják. Néha csak a lencsét távolítják el és nem helyeznek be implantátumot. Ilyenkor a látást nagy dioptriájú (erős) szemüveg vagy kontaktlencse segítségével korrigálják.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus