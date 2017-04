A szárazszem-szindróma

Ma a világ civilizált országaiban már népbetegségként tartják számon a szárazszem-szindrómát.

A szárazszeműség Ég a szeme? Néha elhomályosul a látása, amely pislogásra javul? A szárazszeműség (keratoconjunctivitis sicca) nagyon gyakori betegség, hazánkban - különböző mértékben - a népesség 10-30 százalékát érinti.



A szárazszeműség

A szem kiszáradása – amelynek kiváltó oka a könnytermelődés radikális csökkenése – valójában összefüggésbe hozható a rendszeres számítógép-használattal, a levegő szennyezettségével, az UV sugárzással, a rossz beltéri világítással, a légkondicionálóval, a kevés alvással, bizonyos gyógyszerek szedésével, az allergiával, illetve az egyes autoimmun betegségek meglétével, az A-vitamin-hiánnyal, nőknél pedig a hormonális változásokkal is.

A szem túlzott terhelése és az ezt az érzékszervünket érő külső és belső negatív hatások következtében ugyanis megváltozik a szemet védő és a szemgolyót oxigénnel ellátó könny mennyisége, összetétele.

A száraz szem jelei

Ha a könnytermelődés csökken, a szem érzékenyebbé, sérülékenyebbé válik. Ennek első jele lehet például a gyakori pislogás, az égető, viszkető érzés, a szemfehérje kipirosodása, az úgynevezett homokszemérzés (mintha homok borítaná be a szemgolyót), súlyosabb esetekben a homályos látás, szemfájdalom, a szemgolyón jelentkező erős nyomásérzet.

A szárazszeműséget kezelni kell

Először is forduljon szakorvoshoz, aki célzott vizsgálatokkal deríti ki a szárazszeműség „mértékét”, vagyis súlyosságát. A szárazszeműség kezelése, a betegség karbantartása azért is fontos, mert – amennyiben a tünetek krónikussá válnak – a könnyhiány következtében előbb-utóbb károsodhat a szaruhártya hámja is.

