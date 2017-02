Az éjszaki felriadás a stressz jele is lehet

Ha Ön is tapasztalta már, hogy felriad az éjszaka közepén, szíve hevesen ver, pulzusa szapora, és szinte kiugrik az ágyból, akkor nagy valószínűséggel túl sok stressz éri a mindennapokban, és feldolgozatlan problémái vannak. Az ilyen éjszakai felriadások nagyon megkeserítik a tőlük szenvedők életét.

„Egy-egy pillanatra éjszakánként akár huszonnyolcszor is felébredhetünk, pontosabban ennyiszer szakadhat meg az alvás, de ezek olyan rövid időt jelentenek, hogy problémamentesen tovább alszunk, és később nem is emlékszünk rá, hogy felébredtünk. Az ébredési fázisok akkor válnak megterhelővé, ha a páciens felébred, és nem tud újra elaludni. Nagyon fontos, hogy ha ezt az alvászavart tapasztalja, forduljon orvoshoz, mert lehet, hogy a probléma hátterében komoly ok áll, ami mihamarabbi kezelést igényel.” - magyarázza Jürgen Zulley, a Regensburgi Alvástudományi Centrum pszichológusa.

Mit tehetünk?

Addig is, ha felriad az éjszaka közepén, még, ha nehéz is, próbáljon meg higgadt maradni, mert ha ideges és dühös lesz, biztosan nem fog tudni elaludni. A lazítás és nyugalom a legjobb módja annak, hogy újra álomba merüljön.

Aki napközben nem tudja kezelni a problémákat, és akit túl sok stressz ér, az álmában próbálja meg feldolgozni a negatív tapasztalatokat. Ilyenkor az agy ahelyett, hogy pihenne, teljes erővel dolgozik. Az egészséges pihentető alvás során sejtjeink regenerálódnak, a fiatal szervezetek növekednek, de mivel a stresszes életet élők energiái nem ezekre a pozitív folyamatokra fordítódnak, számos egyéb zavar is kialakulhat.

Az újra és újra visszatérő rémálmok a fel nem dolgozott, megterhelő konfliktusok megnyilvánulásai. „Aki éjszaka heves szívdobogással, izzadságban fürödve ébred, próbálja meg tudatosan tovább álmodni az álmát elképzelve annak valamilyen jó befejezést. Képzelje ezt maga elé, és ebben a gondolatban aludjon el újra!” – ajánlja Zully. A pozitív gondolatok és képek ismétlésével az agy megtanulja leépíteni a feszültséget, így az alvás idővel lassan nyugodtabb lesz.

Az alvászavar betegség vagy betegségek tünete is lehet Az alvászavar lehet betegség és valamilyen betegségnek a tünete is. Több mint 100, alvással kapcsolatos betegség ismert napjainkban, amelyek között legismertebb a horkolás. A légzészavarral, légzéskihagyással járó horkolás - amelynek súlyosabb formáit fontos lenne mindenkinek kezeltetni - a legtöbbször szoros kapcsolatban van az elhízással, a cukorbetegséggel, a szív- és vérkeringési panaszokkal. Az alvászavar betegség vagy betegségek tünete is lehet



Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos