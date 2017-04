Amikor túl sok a stressz

Ön is egy aktív ember? Akkor bizonyára tudja, mekkora örömet jelent a családdal és barátokkal töltött idő, egy új munkahelyi feladat vagy a bevásárlás. Néha mégis úgy érzi, hogy a fejére nőnek a teendők? Ismerje meg a határait, hogy a stressz ne keseríthesse meg a mindennapokat!

Tegyünk különbséget a jó és a rossz stressz között!

A rossz stresszt mindenki ismeri. Az idő nyomása, a sok feladat, a zaj, a kiszolgáltatottság érzése ennek tipikus példái.

De a jó stresszt is ismerjük! Gondoljunk csak arra, amikor nagy lelkesedéssel készülünk valamire! Pozitív stressz a felkészült tanulók vizsgadrukkja vagy egy sportverseny előtti izgalom.

A dózistól függ

Ne adjon esélyt a stressznek! A stressz kialakulásának talaja az önbizalom- és az önértékelés hiánya. Ha Ön is túl sokat kételkedik képességeiben, azon aggódik, vajon helyt tud-e állni minden élethelyzetben, akkor valószínűleg jól ismeri, hogy mi is az a stressz.



A negatív és pozitív stressz határvonala rendszerint könnyen meghúzható. Amikor úgy érzi, ez már „túl sok”, akkor lépte át a határt. Az alaphangulat gyorsan romlik.

A pozitív stresszt sokszor nem is vesszük észre, egyszerűen csak jól érezzük magunkat. Ha valakit sok pozitív stressz ér, és közben nincs ideje ellazulni, pihenni, akkor az is átcsaphat negatív stresszbe. Ez a folyamat tovább tart és kevésbé szembetűnő. A túlzott mértékű pozitív stressz vezethet kiégés szindrómához is. Aki lelkesen dolgozik, sokszor nem érzi a terhelést.

A negatív stressz jelei

A stressz tünetei mindenkinél különbözőképpen jelentkeznek. Van, akinél heves szívdobogás, másoknál gyomorpanaszok formájában. A következők lehetnek még a stressz jelei:

Türelmetlenség másokkal szemben (túl lassúnak érez más embereket)

Állandóan rossz gondolatok és aggályok gyötrik

Barátok hiánya, úgy érzi, egyre kevésbé van kedve velük találkozni

Levertség, mindent kimerítőnek talál

Alvási problémák, egyszerűen nem tud kikapcsolni

Ha semmibe veszi a figyelmeztető jeleket, akkor a stressz egyre súlyosabb mértékűvé válhat, és egyre nehezebb lesz kézben tartani.

NE engedje legyőzni magát! Találja meg az egyensúlyt a feladatok és a pihenés között! Mindezt igazítsa személyiségéhez! Ha pozitív stressz éri, akkor is adjon magának időt a pihenésre! Ezek után már semmiféle stressz nem rendítheti meg!

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; experto.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos