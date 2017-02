Csodafegyver stressz ellen: a mozgás

Mindenki tisztában van vele, hogy a mozgás jót tesz a testnek, de az kevéssé köztudott, hogy a léleknek és az elmének is valóságos csodaszer. Dr. Keresztényi Zoltán, humánkineziológus feltárja és megerősíti az összefüggéseket.

Kifogások helyett cselekvés

Túl elfoglalt és feszült vagyok a mozgáshoz - mondjuk gyakran, mintegy kifogásképpen. Holott a feszültség és a stressz ellen éppen a mozgás a legjobb gyógyszer, legyen szó aerobikról vagy súlyzós edzésről – a stresszoldó hatás biztosított. Nem szükséges profi sportolónak lennünk, hogy elinduljunk a fizikai aktivitás útján, amelyben segíthet, ha látjuk az összefüggéseket.

Azon kívül, hogy a mozgás az egész testre pozitív hatással van, számos összefüggés bizonyítja a stresszcsökkentő hatását is - ismerteti dr. Keresztényi Zoltán.

Endorfint pumpál

A fizikai aktivitás elősegíti azon agyi ingerület-átvivőknek a termelődését, amelyek a jókedvért felelősek – ezek az endorfinok. Bár ezt a funkciót sokan összekapcsolják a futással, de számos más mozgásforma is eléri ezt a hatást, így akár az aerobik, akár a személyi edzés.

A mozgás meditatív állapothoz vezet

Pilates edzés A pilates egy speciális mozgásforma, amely nemcsak a testre, hanem az elmére is jótékony hatásokat fejt ki. Nem terheli meg az ízületeket, mégis szerepet játszik a gerincbántalmak megelőzésében.



Fogyókúra kiegészítője is lehet

Egy óra közepesen intenzív mozgás után – különösen, ha csoportosan végezzük – elfelejtjük a nap során felgyűlt problémákat és csak a testünk jelzéseire koncentrálunk. Ha a heti rutin részévé válik a testedzés, a levezetett feszültséggel együtt növekszik az energiaszintünk, nő az optimizmusunk, és sokkal könnyebben meg tudjuk őrizni a nyugalmunkat és a tisztánlátásunkat.

Javít a kedélyen

A rendszeres mozgás erősíti az önbizalmat, csökkenti a depresszió és a nyugtalanság tüneteit. Ezen felül elősegíti az alvást – amelyet a stressz és a hangulatzavarok megnehezítenek. Ezek a hatások együttesen csökkentik a feszültséget és azt az érzést erősítik bennünk, hogy uraljuk a testünket és ezzel együtt az életünket.

Szakemberrel biztonságosabb és hatékonyabb

Számos olyan egészségi állapot van, amellyel ajánlatos szakemberhez fordulni, mielőtt életmódot váltanánk. Ezek pedig nemcsak az orvosi kezelést, esetleg gyógyszerezést igénylő betegségek, mint például a szív- és érrendszeri problémák, a mozgásszervi – vagy cukorbetegség, de akár a túlsúly vagy a légzőrendszeri gondok is. Ilyen esetekben egy-egy szakszerűtlenül felállított edzés és táplálkozási terv nem csak nem jelent hatékony megoldást a problémákra, de esetleg veszélyeztetheti is az egészségi állapotot.

Életkor szerint is elmondható, hogy ha valaki 40 éves kora körül szeretne egészséges életmódra áttérni, fontos lenne tájékozódni az általános állapotról. Az életmód orvoslás éppen azt a célt szolgálja, hogy akár alapbetegségek, akár kevésbé jó fizikai állapot esetén alapos felmérés és tesztek után mindenki kialakíthassa a számára legoptimálisabb életmódot, mozgás- és étkezési programmal egyaránt. A megfelelő életmóddal nem csak az egészség őrizhető meg, de a betegségek gyógyulása is elősegíthető és rátalálhatunk egy remek stresszkezelő módszerre is.



