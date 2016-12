Ön hogy kezeli a stresszt?

A mindennapok során mindenkit ér kisebb-nagyobb stressz a munkahelyén vagy családi életében. Nem mindegy azonban, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, hagyjuk, hogy legyőzzön, vagy megtanuljuk kezelni és felülemelkedünk rajta.

A magányos harcos

A magányos harcos állandóan az árral szemben úszik. Törekvő és türelmetlen, könnyen kijön a sodrából. Mindig siet, hangosan és gyorsan beszél, látványosan gesztikulál. Magára hagyatkozik, nem kér segítséget másoktól, kimerülésig harcol. Mindenért felelősnek érzi magát. Nagyon kötelességtudó, néha túl sokat vállal és túl nagy elvárásai vannak önmagával szemben.

A kiegyensúlyozott

A kiegyensúlyozott típus jól kezeli a stresszhelyzeteket. A munkában és magánéletében is igyekszik kompromisszumokat kötni vitás helyzetekben és megpróbálja megoldani a problémákat. A magányos harcoshoz hasonlóan ő is teljesítményorientált a munkájában. Ritkán veszíti el önuralmát és higgadtságát. A kiegyensúlyozott ember is kerül stresszhelyzetbe, azonban jól kezeli azt. Képes lazítani.

A segítőkész

Szeret másoknak segíteni, de saját maga nehezen boldogul a stresszes helyzetekkel. Előzékeny és a harmóniára törekszik. Nem tud nemet mondani, vagy nagyon nehezen mond nemet, gyakran többet ígér, mint, amit teljesíteni képes.

Ha mérges, elfojtja a dühét, ahelyett, hogy kiadná magából.

Irtózik a kihívásoktól, tudatosan igyekszik kerülni a stresszes helyzeteket. Gyakran fél, feszült és gyengének érzi magát.

A konzervatív

A konzervatív típust nem lehet könnyen kihozni a sodrából. Legszívesebben visszavonul a zárt ajtók mögé. Mindig kitart szokásai és elvei mellett. Mindig a munkaidő lejártával hagyja el munkahelyét, akkor is, ha már nincs, és akkor is, ha még van feladata. A szokatlan és váratlan helyzetekben sokszor összezavarodik. A munkahelyén leginkább az zavarja, ha a fiatal kollégák felrúgják a régi, konzervatív szabályokat, vagy új, merőben más szemlélettel közelítik meg a feladatokat.

Mit tehet saját érdekében?

Bármelyik leírás is illik Önre, jó, ha megfogad néhány tanácsot.

