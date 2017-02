Gyaloglás, kocogás, biciklizés télen: Mire figyeljen?

A hőmérséklet csökkenésével arányosan csökken a futók száma is a szabadban. A tél beálltával csak a legelszántabbak maradnak a futópályákon. Pedig a téli futásnak is megvannak a szépségei! Nem kell rögtön visszavonulót fújni a tél közeledtével és berohanni egy fitnesztermi futópadra. Maradhatunk továbbra is a levegőn, a megszokott útvonalakon. Hiszen ilyenkor is jól esik a szervezetnek a friss levegő, a természetes fény, a mesterséges fénnyel és klimatizált levegővel szemben. A téli futás alapszabályai