Miért nincs eredménye az edzésnek? Milyen a jó edzésterv?

Helytelen edzésterv: A várt eredmény elmaradásának oka lehet a rosszul összeállított, jelenlegi fizikai állapotunknak nem megfelelő edzésterv is. Érdemes egy állapotfelmérést végezni, amelybe beletartozik a terheléses pulzus megállapítása, a testzsírszázalék mérése, valamint egy általános egészségügyi felmérés. Ilyenkor a tényleges fizikai terhelhetőséget kell figyelembe venni, mert ha nem a reális szinthez van kialakítva az edzésterv, akkor túlterhelhetjük a szervezetünket, ami komoly sérülésekkel és kimerültséggel is járhat. De áteshetünk a ló túloldalára is, amikor alulértékeljük magunkat és sokkal könnyebb gyakorlatokat végzünk, mint, amit elbír a szervezetünk. Ilyenkor nem jelent kihívást az edzés és nem érzünk egy enyhe fáradtságot sem, amikor végeztünk a mozgással.