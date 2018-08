Szorongás műtét előtt: mit tehetünk ellene?

Nem ritka állapot a műtét miatti szorongás, mely olyan pszichés probléma, ami esetén a beteg félelme a beavatkozástól annyira erős, hogy fizikális tünetek (például heves szívdobogás, hányinger, mellkasi fájdalom) formájában jelentkezik. A szorongás súlyos formája az úgynevezett pánikroham. Hogyan kerülhető el az operáció előtti feszültség?

A szorongásos zavarral küzdő betegek hajlamosabbak lehetnek a nagyobb orvosi beavatkozásokat megelőző szorongásra és félelemre, de sokan csak akkor tapasztalják ezt a problémát először, amikor egy operációra készülnek.

Mi okozza a heves pszichés reakciót?

A szorongás kiváltó oka lehet az ismeretlentől való félelem, de egy korábbi műtét rossz tapasztalata is. Ugyanakkor a rossz érzéseket az is kiválthatja, ha a műtét eredményeképp bekövetkező testi változástól tart a beteg, például egy mastectomia (emlőeltávolító műtét) esetén. Ugyancsak az önbecsülést befolyásoló műtétek közé tartozik a prosztataműtét, ahol a beteg azzal a veszéllyel szembesül, hogy elveszítheti a szexuális funkcióját. Noha minden műtétben benne van az elhalálozás kockázata, egyes típusú beavatkozásoknál ennek veszélye nagyobb, mint másoknál, így a beteg gyakran a saját halandósága miatt fél. Azonban a testünk kiszolgáltatottságának megélése is elegendő a szorongás megjelenéséhez.

Hogyan kezelhető a műtét előtti szorongás?

Függetlenül a feszültség kiváltó okától, alapvető fontosságú annak kezelése, hogy a beteg egészsége ne sérüljön. A szorongás ördögi kör lehet: a stressz és fizikális tünetek álmatlanságot okoznak, ami miatt a szorongás erősebbé válik, és jelentősen csökken a félelemmel és a betegséggel való megbirkózási készség is. Sok olyan súlyos szorongástól szenvedő beteg van, aki a félelme miatt elhalasztja vagy elkerüli a műtétet, annak ellenére, hogy ezzel veszélyezteti a saját egészségét. Ilyenkor elengedhetetlenül fontos a szorongás kezelése, legalább olyan mértékben, hogy a műtét ne maradjon el.

Tudjon meg minél többet a beavatkozás előtt

Fontos lépés a rossz érzések leküzdésében, ha betegségével, az előírt terápiával és műtéti eljárással kapcsolatosan annyi információt gyűjt, amennyit csak lehet. Az eljárás teljes megértése, annak ismerete, miért is van rá szükség és hogyan fogják végrehajtani, nagymértékben csökkentheti a szorongásos tüneteket is. A szorongás normális reakció, ha azt várják el, hogy az életet megváltoztató kérdésben hozzunk döntést úgy, hogy minimális információval rendelkezünk a beavatkozásról. Általában, ha a beteg rendelkezik a szükséges információkkal, a szorongása is csökken.

Ha a szorongás okát a pénzügyi problémák jelentik, sokat segíthet, ha tudja, előreláthatólag hány napig kell betegszabadságon lennie, vagy milyen betegbiztosítási járulékra számíthat.

Beszéljen orvosával a műtéttel kapcsolatos félelmeiről

Egyes esetekben a szorongás oka az, hogy a beteg nem tudja, mi a műtéti eljárás, és a képzeletére hagyatkozva próbálja kitalálni, milyen lesz a műtét és mi lesz annak eredménye. A műtétet végző orvos részletesen elmondhatja, mi fog történni a műtőben, mi lesz az eljárás eredménye és körülbelül mennyi időt fog a felépülés igénybe venni.

Amennyiben a szorongás oka maga a műtét, és a részletes leírás nem hoz enyhülést, orvosa valószínűleg vényköteles gyógyszeres kezelést fog ajánlani az Ön megnyugtatására, annak érdekében, hogy a műtétet elvégezhessék. Általában antidepresszánsokat és szorongás elleni készítményeket használnak erre a célra. Ha a betegnek, vagy valamely hozzátartozójának volt már rossz műtéti élménye, az orvossal való beszélgetés meggyőzheti arról, hogy ez most egy más műtét és más helyzet, amelynek nincs köze a korábbi rossz tapasztalatokhoz.

Keressen alternatív megoldásokat a szorongás kezelésére

Sok beteg számára hatásos a szorongás oldására az úgynevezett alternatív terápiák alkalmazása. Ide tartozik az akupresszúra, a masszázs, a jóga, a hipnózis, a biofeedback és a gyógynövények alkalmazása. Jó hatással lehet a lelkiállapotra emellett a relaxáció, meditáció is. A nem hagyományos gyógymódokra nyitott betegek számára az ilyen kezelések gyakran hoznak valamilyen mértétkű megkönnyebbülést, még ha az csak a mélyebb, nyugodtabb alvást jelenti is.

Fontos tudni, hogy az alternatív gyógymódokat a műtéti szorongás leküzdésére ajánljuk, nem pedig a műtétet kiváltó terápiaként! Ezek a kezelések nem helyettesítik a szükséges műtétet, ám sokat segíthetnek abban, hogy a beteg könnyebben megbirkózzon a műtéti stresszel.

Vegye figyelembe azonban, hogy a gyógynövények és más táplálék-kiegészítők nem alkalmazhatóak a sebésszel való egyeztetés nélkül. Sok gyógynövény ugyanis annak ellenére, hogy teljesen természetes anyag, negatív kölcsönhatásba léphet az érzéstelenítőkkel és egyéb gyógyszerekkel. Sok növénynek van például véralvadásgátló vagy szívritmuszavart okozó hatása, melyek nemkívánatosak egy műtét során.

Tanulmányok bizonyítják, hogy az olyan egyszerű dolgok, mint például a könyvolvasás is csökkentik a műtét előtti stresszt, mivel elvonják a beteg figyelmét arról, ami történni fog. A relaxációs zenék hallgatásának hasonló hatása van, akárcsak a sétának vagy a meleg fürdőnek, melyek szintén enyhítik a szorongást.

Kérje szakértő segítségét, ha a félelme nem múlik!

Amennyiben a félelme és szorongása annak ellenére továbbra is fennáll, hogy átbeszélték és megértette, mi várható a műtét alatt és után, érdemes szakértő segítségét kérni. Azokban az esetekben is, ahol a sebészi beavatkozás negatívan hatással lehet az önbecsülésre (pl. melleltávolítás) vagy életveszélyes betegség (pl. rák) miatt történik a műtét, egy pszichológus sokat segíthet a betegnek megbirkózni a szorongással, az őt érő változásokkal.

Jelentős terápiás hatással szolgálhat, ha aggodalmairól nyíltan tud beszélni olyan személlyel, aki nem érintett közvetlenül a problémával, különösen akkor, ha a barátok és családtagok nem tudnak objektívek maradni.

A tanácsadás azoknak is segíthet félelmeik leküzdésében, akiknek korábban rossz műtéti tapasztalatuk volt. Ilyen esetekben a terapeuta olyan gyakorlatokat ajánl, melyek segítik a szorongás kontrollálását, illetve a stressz hatására jelentkező fizikális tünetek enyhítését.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; about.com

Szakértőnk: Máténé Áfra Viktória, klinikai szakpszichológus