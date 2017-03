Érzelmi analfabetizmus (alexitímia) - Meglepő tünetek

A hypochondria az egyik legrégebb óta ismert betegség, már az ókori feljegyzésekben is találkozunk leírásaival. A köznapi emberek gyakran csak túlzott hiúságként tartják számon, ám a hypochondria komoly betegség is lehet. Általában fiatal felnőttkorban indulnak a tünetek. A hypochonder emberek jellemzően bizonyos, normálisan is jelentkező testi tüneteket túlértékelnek, súlyos betegség jelének tartanak. Komolyan aggódnak, hogy valamilyen, súlyos, ritka betegségben szenvednek, melyet orvosaik bagatellizálnak, illetve nem képesek felismerni.



A hypochondria akár paranoiáig is fajulhat