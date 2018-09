A félelem kezelhető!

A fóbiás betegek kezelésében elsősorban a terapeutának és a beteg részéről is időigényes pszichoterápiáknak van döntő szerepe. A legtöbb esetben az agy megtanítása is elegendő a fóbia leküzdéséhez, gyógyszeres kezelés nélkül is kiemelkedő eredmények érhetők el.

A viselkedés- és kognitív terápiák első lépése során a beteggel ismertetik a fóbia lényegét és magának a kezelésnek a menetét. Ezután fokozatosan, lépésről lépésre végzik el a deszenzitizálást, azaz ismét megtanítják az aggyal, hogy az adott tárgy, állat, szituáció számára nem veszélyes.

Ennek során többnyire először meg kell tanítani relaxálni az egyént. Ezt követően relaxált állapotban elképzeltetik az adott helyzetet, találkozást fokozatosan felépítve a szorongáskeltő hatásokat, míg a szorongás pusztán a gondolat szintjén le nem csökken.

Amennyiben a találkozás gondolatától már nem fél a páciens, fokozatosan sor kerülhet az adott helyzet megtapasztalására, többnyire előbb kísérő társaságában, illetve az adott tárgy, állat ábrájával, modelljével, majd magával a szorongást keltő tárggyal, élőlénnyel is létrejön a találkozás. Ezt addig ismétlik, míg a félelem jelentősen le nem csökken vagy meg nem szűnik.

Szembesítés a szorongás tárgyával

Bizonyos esetekben alkalmazzák az ingerelárasztás módszerét is, mikor a beteget hosszabb időn át teszik ki a szorongást keltő hatásnak kontrollált körülmények között.

A kezelés célja az, hogy a szorongás már az adott szituációban, félelmet keltő helyzetben lecsengjen, így ezt követően hasonló helyzetben már nem, vagy csak lényegesen csekélyebb súllyal jelentkeznek a fóbiás tünetek. Specifikus fóbiák (pl. kígyók) esetében akár csoportos keretek között is működhet a terápia.

Ha a pszichoterápia nem elég

Súlyosabb fóbiás tünetek esetén azonban szükség lehet gyógyszeres beavatkozásra is. Nagyon hatásos készítmények, ún. hangulatjavítók állnak rendelkezésre, melyek lényegesen csökkentik a fóbiás tüneteket, de gyógyulást általában csak pszichoterápiával kombinálva hoznak.

Enyhébb esetekben, mikor a szorongás csak alkalomszerűen, kiszámítható módon jelentkezik (szerepléskor, felszólaláskor), elegendő lehet enyhe nyugtató alkalomszerű bevétele is.

Orvos szerzőnk: Dr. Dinya Zoltán, pszichiáter főorvos