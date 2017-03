A tavasz kezdetén sokan panaszkodnak enyhe depresszióra, fáradtságra. Azonban, ha a probléma tartósan fennáll, érdemes kortizol hiányra is gyanakodni, mely napjainkban egyre több embert érint.

A betegségről, annak veszélyeiről és kezeléséről dr. Koppány Viktória endokrinológust kérdeztük.

Nehezen múló tavaszi fáradtság A melegebb hónapok beköszöntével sokan küzdenek a tavaszi fáradtság tüneteivel. A huzamosabb időn át jelentkező kimerültség érzés hátterében számos probléma is állhat. Ha a tavasz elején jellemző nehezebb ébredések, napközbeni lassultság továbbra sem múlik, érdemes utána járnunk, mi okozza a panaszokat!



Mi az a kortizol?

A mellékvesekéreg által termelt kortizolt a legtöbben egyfajta stressz hormonként ismerik. Ennek oka, hogy bizonyos szituációkban az adrenalin mellett ennek a mennyisége is megnő, felkészítve minket a nehéz helyzetekre, méghozzá úgy, hogy aktiválja a szervezet energiaforrásait. Ekkor a pulzus, vérnyomás megnő, hogy az izomszövetekhez minél több friss oxigén és táplálék jusson. Miután ez a stresszes állapot lecseng, a kortizol szintje lecsökken.

Érdekesség: a kortizol hormon szintje napszaki ingadozást is mutat, vagyis mennyisége nem állandó (reggelente nagyobb).

Stressz és a kortizol

Említettük, miszerint a kortizol mennyisége stressz esetén megnövekszik, majd elmúltával lecsökken. Igen ám, de felvetődhet a kérdés, hogy mi van akkor, ha tartós stresszben él az ember?

Folyamatos idegeskedés, túlhajszolt életmód esetén sajnos a hormon szintje tartósan megemelkedik, ami egy idő után kortizolhiányt eredményez, mivel a mellékvese kifárad. Tehát a kezdeti kortizol túltermelődést hiány fogja felváltani, ami az egész hormonrendszerre hatással lehet, ráadásul zavaró tünetekkel is járhat - mondja dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa.

Tavaszi fáradtság vagy kortizol hiány

A tavaszi időszak elején sokan panaszkodnak fáradtságra, hiszen ekkorra a szervezet tartalékai kiürülhetnek, ami kimerültséggel jár. Amennyiben a panaszok rövid időn belül nem szűnnek, úgy érdemes kortizol hiányra gyanakodni, ugyanis az gyakran fáradtsággal, ingerültséggel jár. Ráadásul a kortizol hiány az egész hormonrendszert is felboríthatja, kialakulhat miatta progeszteronhiány, pajzsmirigy alulműködés, prolaktin túltermelődés is, ami akár meddőséghez is vezethet. Éppen ezért érdemes panaszok esetén mielőbb utánajárni a problémának- mondja a szakorvos.

Életmóddal és gyógyszeres kezeléssel megszüntethető

A kortizol hiány vérvétellel könnyen megállapítható (ekkor figyelembe kell venni a napszaki ingadozást). Kezelése két alappilléren nyugszik: az egyik az életmódváltás, melybe elsősorban a megfelelő stresszkezelés tartozik, amit a legkönnyebben rendszeres testmozgással, gyógynövényekkel, esetleg autogén tréninggel érhet el.

A gyógyszeres kezelés hormonterápiát foglal magában, mely természetesen szakorvosi javallat esetén alkalmazható, szigorú ellenőrzés mellett!



(healzz.com; Forrás: Budai Endokrinközpont)