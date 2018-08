A prosztatanagyobbodás otthoni kezelése

A prosztata (dülmirigy) jóindulatú megnagyobbodása a férfiakat sújtó egyik leggyakoribb kórkép. Tekintve, hogy a kellemetlen panaszokkal járó jelenség egy bizonyos életkor felett majdhogynem mindenkinél megjelenik valamilyen formában, helyesebb betegség helyett állapotnak titulálni.

Statisztikák szerint a prosztatanagyobbodás 30 éves kor alatt meglehetősen ritka, azonban a 40 éves korosztály tagjainak mintegy 20 százalékánál, a 80 év felettieknek viszont már mintegy 90 százalékánál számolni lehet jelenlétével.

Hol helyezkedik el a prosztata?

A prosztata a húgyhólyag alsó falánál elhelyezkedő, a húgycsőnyílást körülvevő mirigyes szerkezetű szerv, melynek legfőbb feladata a váladéktermelés. A szexuális ingerek hatására termelődő váladék az ejakuláció során kerül a külvilágra, a nemi váladék (ondó) jelentős hányadát adja.

Mitől alakul ki prosztatanagyobbodás?

A prosztata jóindulatú megnagyobbodásának háttere teljes egészében ma sem tisztázott, de annyi már bizonyos, hogy hormonális hatásoknak köze van hozzá: a tesztoszteronnak a prosztataméret nagyobbításában betöltött szerepe közismert, a legújabb kutatások pedig bebizonyították, hogy a férfiszervezetben az életkor előrehaladtával egyre nagyobb mennyiségben megjelenő ösztrogén pedig kifejezetten fokozza a tesztoszteron dülmirigyre gyakorolt hatását. Az a tény, hogy a prosztatanagyobbodás kifejezett családi halmozódást mutat, felveti a genetikai háttér lehetőségét is.

A prosztatamegnagyobbodás tünetei

A tünetek sokak számára jól ismertek: a vizeletindulás nehezítettsége, súlyos esetben annak teljes elakadása, alhasi fájdalom, a húgycső és a húgyhólyag gyulladása. Igen elhanyagolt esetben akár vesemedence-gyulladás, sőt, súlyos vesekárosodás is létrejöhet.

Hogyan kezelhető?

Kezelésére szerencsére ma már számos módszer áll rendelkezésre: vény nélkül kapható, főként gyógynövényi eredetű készítmények, vényköteles gyógyszerek, és legvégső esetben műtétek. Hangsúlyozandó azonban, hogy a nagyszámú, könnyen hozzáférhető szer ellenére nem tanácsos az alapos szakorvosi vizsgálatot megkerülni, mert csak így derülhet fény a teljes diagnózisra, és így zárható ki néhány, hasonló tünettel járó, de sokkal súlyosabb kórkép.

Házi praktikák

A szakorvos felügyelete mellett választott házi praktikák sokfélék: megfelelő étrend, rendszeres könnyű testmozgás, a hólyag gyakori ürítése mellett az olajos magvak, lenmag, tökmag, brokkoli, kelbimbó rendszeres fogyasztása javasolt. Tea formájában sokan esküsznek a fűrészpálma, a zsálya, a csalán és a kisvirágú füzike gyógyító hatására. Ezek a gyógynövények többek közt alkalmasak a hólyag „átmosására”, a gyulladások csökkentésére is, és esetenként akár a prosztatanagyobbodás folyamatát is lassíthatják. Mindezek természetesen táplálékkiegészítő formátumban is elérhetők a drogériák, gyógynövényszaküzletek polcain.

Vényköteles gyógyszerek

Komolyabb esetekben az urológus szakorvos vényköteles gyógyszert javasol, melyeknek szintén több csoportja ismert: egyesek a prosztatában és a húgycső falában lévő simaizmok lazítása révén „tágítják” a vizeletsugár útját, míg mások a tesztoszteron dülmirigyre gyakorolt hatását próbálják mérsékelni.

Műtéti eljárás

Végső esetben, súlyos panaszok esetén dönthet úgy a kezelőorvos, hogy műtéti eljárást javasol, melynek során a húgycsövön keresztül felvezetett endoszkóp segítségével oldják fel a szűkületet.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lesznyák Judit