Atópiás dermatitisz a testen - A mindennapi tünetek okozta kellemetlenségek enyhítése

Az atópiás dermatitisz olyan bőrbetegség, mely világszerte a felnőtteknek 2-5 százalékát, a gyerekeknek pedig 10-20 százalékát érinti. Krónikus, hosszan tartó betegség, melyet száraz, pikkelyesedő, érzékeny bőr jellemez, alkalmanként sokkal kellemetlenebb tünetekkel járó belobbanásokkal. Noha a betegségre nincs gyógymód, a rendszeres és következetes bőrápolás megvédheti a bőrt.

Mit jelent az atópiás dermatitisz?

Az atópiás dermatitisz – mely atópiás ekcémaként is ismert – egy krónikus bőrbetegség, mely csecsemők, gyermekek és felnőttek arcán és testén jelentkezik.

A betegek száma egyre nő, különösen a nyugati világban; az utóbbi 30 évben az esetek száma a korábbinak két-háromszorosára emelkedett. Nincs egyetlen olyan ok, amelyre az atópiás dermatitisz visszavezethető volna, de tudományos bizonyítékok támasztják alá ennek a betegségnek az összefüggését az asztmával és a szénanáthával.

A betegség főként a gyermekeket érinti – világszerte a gyerekek 10-20%-a érintett – míg a felnőttek 2-5%-ának van atópiás dermatitisze.

Felnőtteknél a tünetek általában a nyakon és a dekoltázson, a könyök- és térdhajlatokban, a kézen és a lábon, valamint az arcon és a fejbőrön jelentkeznek. A tünetek és az érintett bőrterületek gyermekek és csecsemők esetében némileg eltérnek.

Az atópiás dermatitisszel élő embereknek gyakran további problémákkal is szembe kell nézniük – ezek közé tartozik az alváshiány, a stressz, a hátrányos megkülönböztetés és az önbizalom hiánya. A tünetek enyhítéséhez nemcsak a megfelelő bőrápolási rutin kialakítására van szükség, hanem bizonyos életmódbeli változtatásokra is – ilyen például a pamutruhák viselése, a lakás hőmérsékletének alacsonyan tartása az izzadás megelőzésének érdekében, valamint a tüneteket kiváltó ételek elkerülése.





1. A bőr védelmi funkciója meggyengül és ez megkönnyíti a mikroorganizmusok behatolását.

2. Az immunsejtek aktiválódnak, gyulladás alakul ki.

3. Viszketés.

Az érintett bőrterületek egyénenként változnak. Jellemző tünet a száraz, pikkelyes és irritációra hajlamos bőr.

Ha bizonytalan a tüneteit illetően, forduljon bőrgyógyászhoz tanácsért.

OKOK ÉS KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK

Az atópiás dermatitisz lehetséges okai és kiváltó tényezői

A bőrgyógyászok még nem találták meg sem az atópiás dermatitisz egyértelmű kiváltó okát, sem a gyógymódot a betegség megszüntetésére. Azonban bizonyított, hogy egyes személyek esetében nagyobb a betegség kockázata, mint másoknál. A kiváltó tényezők közé tartoznak:

Genetika . Bizonyított összefüggés van az atópiás dermatitisz, az asztma és a szénanátha között. Ha az egyik vagy mindkét szülő az említett betegségek valamelyikétől szenved, akkor megnő annak valószínűsége, hogy gyermeküknél atópiás dermatitisz alakul ki. A kockázat arányosan nő, ezért ha mindkét szülőre jellemző mindhárom betegség, nagyon magas annak valószínűsége, hogy a gyermekük örökli a betegséget.

. Bizonyított összefüggés van az atópiás dermatitisz, az asztma és a szénanátha között. Ha az egyik vagy mindkét szülő az említett betegségek valamelyikétől szenved, akkor megnő annak valószínűsége, hogy gyermeküknél atópiás dermatitisz alakul ki. A kockázat arányosan nő, ezért ha mindkét szülőre jellemző mindhárom betegség, nagyon magas annak valószínűsége, hogy a gyermekük örökli a betegséget. Klíma/földrajzi hely . A hideg éghajlaton élők nagyobb valószínűséggel szenvednek atópiás dermatitisztől, és ez érvényes a szennyezett városi környezetben lakókra is. Egy kutatás kimutatta, hogy azoknál a jamaicai gyerekeknél, akik Londonban nőttek fel, kétszer olyan gyakran alakult ki atópiás dermatitisz, mint Jamaicában élő kortársaiknál.

. A hideg éghajlaton élők nagyobb valószínűséggel szenvednek atópiás dermatitisztől, és ez érvényes a szennyezett városi környezetben lakókra is. Egy kutatás kimutatta, hogy azoknál a jamaicai gyerekeknél, akik Londonban nőttek fel, kétszer olyan gyakran alakult ki atópiás dermatitisz, mint Jamaicában élő kortársaiknál. Biológiai nem . A nők valamivel hajlamosabbak az atópiás dermatitiszre, mint a férfiak.

. A nők valamivel hajlamosabbak az atópiás dermatitiszre, mint a férfiak. Az anya életkora. Azok a gyerekek, akik édesanyjuk gyermekszülésre alkalmas életszakaszának későbbi időpontjában születtek, nagyobb valószínűséggel lesznek betegek, mint azok, akiket fiatalabb anya hozott világra.

Az atópiás dermatitisz genetikailag öröklődhet. Azok a szülők, akik ebben a betegségben, illetve asztmától vagy szénanáthától szenvednek, továbbadhatják a betegséget gyermekeiknek.

A nők általában hajlamosabbak az atópiás dermatitiszre, és még annak is fontos szerepe van, hogy az anya hány éves korában szüli meg gyermekét.

Az atópiás bőrt a természetes hidratáló faktorok, például az aminosavak csökkent mennyisége, valamint a védelmet nyújtó zsírok hiányos termelődése jellemzi. Ez gyengíti a bőr védelmi funkcióját, így a mélyebb bőrrétegek különböző fertőzéseknek lehetnek kitéve, melyeket a vakarózás közben a bőr felszínét felsértő körmök okoznak.



Az atópiás dermatitisz tünetei egyben olyan tényezők, melyek súlyosbítják a betegséget. A bőr száraz és viszket, ezért a beteg vakarózik. A vakarózással gyengíti a bőr védelmi funkcióját, s ezzel a bőr mélyebben levő rétegei kiszolgáltatottá válnak a környezetből érkező fertőzésekkel szemben. A baktériumok irritációt okoznak, ezért a viszketés folytatódik. Ezt hívjuk az atópiás bőr ördögi körének.

További kiváltó tényezők

Vannak egyéb körülmények is, melyek súlyosbíthatják a meglévő tüneteket, noha különböző embereknél más és más tényezők fejtenek ki hatást. Néhány ezek közül:

ételallergiák – például tejre, sajtra, diófélékre, kagylóra

alkoholallergia

allergia poratkára, pollenre és/vagy porra

durva tapintású vagy nem szellőző textíliák – ilyen például a gyapjú és a műszálas anyagok

nikkel – gyakori fém, mely órákban és ékszerekben is megtalálható

formalin

bizonyos mosószerek – gyakran a biológiai eredetűként megjelölt fajták

stressz

alvásmegvonás

izzadás

cigarettafüst

Tudjon meg többet a bőr állapotát befolyásoló tényezőkről.

Többek között a puha és kényelmes pamutruhák viselése ajánlott. A cérnakesztyű viselése éjszaka óv az alvás közbeni vakarózás hatásaitól.

MEGOLDÁSOK

A testen jelentkező atópiás dermatitisz tüneteinek kezelése

Az atópiás dermatitiszre nincs teljes gyógymód, de számos olyan módszer létezik, amely segíthet a betegeknek atópiás bőrük ápolásában és talán a fellángolási fázisok közötti idő meghosszabbításában is.



A legfontosabb, hogy a bőrt a megfelelő bőrápoló termékek használatával folyamatosan jól hidratált állapotban tartsuk.



Bőrápoló termékek



A bőrápoló termékeket (hidratálók) naponta kell használni, függetlenül attól, hogy a tünetek jelentkeznek-e vagy sem. Ezek a testápolók, arckrémek, zuhanyolajok és fürdőadalékok rugalmassá teszik és hidratálják a bőrt, mely így kevésbé lesz hajlamos a viszketésre és a sérülésre. A hidratálók rendszeres használata segít enyhíteni a viszketést.



A bőrápoló termékekben gyakran előforduló aktív hatóanyagok a következők:

Omega-6 zsírsavak , melyek ligetszépemag-olajból és szőlőmagolajból származnak. Nyugtatják, táplálják a bőrt és segítenek helyreállítani annak természetes védelmi funkcióját.

, melyek ligetszépemag-olajból és szőlőmagolajból származnak. Nyugtatják, táplálják a bőrt és segítenek helyreállítani annak természetes védelmi funkcióját. Licochalcone A (az édesgyökér kivonata). Természetes gyulladásgátló és antioxidáns, mely hatékonyan csökkenti a bőr kivörösödését és enyhíti a gyulladást.

Bőrgyógyászati kezelés



A fellángolások idején intenzívebb ápolásra van szükség, ezért a napi hidratálás mellett azonnali bőrnyugtató krémeket is alkalmazni kell. Ezek a helyileg alkalmazható krémek gyakran hidrokortizont tartalmaznak.



A kortikoszteroidok (mint pl. a hidrokortizon) arról ismertek, hogy gyorsan és hatékonyan enyhítik a viszketést és a gyulladást. Vannak azonban hátrányaik is, például tartós használatuk elvékonyíthatja a bőrt.



Ezért alkalmazásuk hosszú távon nem tartható fenn, és nem ideálisak arra sem, hogy csecsemők és gyerekek bőrét kezeljék velük.



Az Eucerin® AtopiControl SOS Bőrnyugtató krém olyan bőrápoló tulajdonságokkal rendelkezik, melyek klinikailag bizonyítottan, jelentősen javítják a bőr állapotát a gyulladásos fázisok alatt. A bőrápolásnak ez a módja segít abban, hogy csökkenteni lehessen a hidrokortizon használatát a fellángolási fázisban. Egy klinikai vizsgálat kimutatta, hogy az atópiás bőr tüneteinek csökkentésében az AtopiControl SOS Bőrnyugtató krém bőrápoló tulajdonságai hasonló kozmetikai hatást eredményeztek, mint az 1%-os hidrokortizon krém. Az AtopiControl SOS Bőrnyugtató krém nem gyógyszer és nem is helyettesíti a gyógyszereket.

A gyulladásos fázis kezdetekor gyakran van szükség helyileg alkalmazható, bőrnyugtató hatású krémekre. Mivel ezek a krémek hidrokortizont tartalmazhatnak, hosszú távú használatuk nem ajánlott.

Az Eucerin® AtopiControl SOS Bőrnyugtató krém javítja a bőr állapotát a fellángolási fázisban.

A testen megjelenő atópiás dermatitisz mindennapos ápolása



Noha a kiváltó tényezők egyénenként mások és mások, van jó néhány életmódbeli változtatás, melyet a betegek hatásosnak tartanak:

Célszerű alacsonyan tartani a lakásban a hőmérsékletet és a páratartalmat, mert így elkerülhető az izzadás.

A bőrrel érintkező ruhadaraboknak puháknak kell lenniük. A pamut kényelmes és télen további rétegeket lehet felvenni rá. Az érdesebb anyagokat, mint például a gyapjút, valamint a nem szellőző, például műszálas textíliákat jobb elkerülni.

A bőrápoló termékeket érdemes a hűtőben tartani, mert a hideg krémek segítenek enyhíteni a viszketést.

Vezessen naplót, hogy megállapíthassa, mi váltja ki a fellángolásokat.

Töltse a szabadságát hűvös vagy mérsékelt éghajlaton – ne legyen se túl hideg, se túl meleg.

Mossa ki az új ruhákat az első viselés előtt, így eltávolíthatja az irritációt okozó textilfestéket és textilkezelő anyagokat.

Éjszakára vegyen fel cérnakesztyűt, hogy megelőzze az alvás alatti vakarózás káros hatásait.

A vizes borogatás segíthet csökkenteni a viszketést és csökkenti a vágyat a vakarózásra (további információért forduljon bőrgyógyászához).

Fürdés helyett jobb a zuhanyozás, de soha nem túl forró vízben (>32 °C), és nem túl gyakran.

A fürdés idejét korlátozza 5-10 percre.

Mindig használjon fürdőolajat (vagy zuhanyolajat), mivel ezek lipidpótló, ápoló hatásúak.

Kerülje a kemény szivacsok és masszázskefék használatát a fürdőben.

A meditáció és a jóga csökkenti a stresszt.

