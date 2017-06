Tanácsok a hajhullás ellen

A hajhullás bármely életkorban előfordulhat, és különböző erősségű lehet. Hatása lehet az önbizalomra, főként, ha fiatalkorban, vagy ha olyankor jelentkezik, amikor egyéb stresszforrásokkal is szembe kell nézni. A hajhullást sok minden kiválthatja, amelyek lehetnek szezonálisak, de kiválthatja extrém stressz vagy az általános egészségi állapot is. Ezért fontos először szakértőkhöz, bőrgyógyászhoz fordulni és megismerni a hajhullás okait, mielőtt a különböző kezelési lehetőségeket tanulmányozná. Az alábbi tanácsok segíthetnek ennek a problémának a csökkentésében minden típusú hajhullás esetén. (x)

meglévő hajat gyengítheti és törékennyé teheti. Soha ne fésülje ki a haját, ha az nedves és próbálja nem húzni! Hajszárításkor válasszon hideg levegőt a károsodások megelőzése érdekében, és ne tegye ki a fejbőrt túlzott napsütésnek sem, mert ez kiszáríthatja!

Aludjon többet!

Számos klinikai vizsgálat kimutatta, hogy az alváshiány kiválthatja vagy gyorsíthatja a hajhullást. Az alvás regenerálja az egész szervezetet, és elengedhetetlen az immunrendszer erősítésének, a hormonális egyensúly, az állóképesség növeléséhez valamint a stressz leküzdésében.

Kevesebb stressz

Minél többet szorong, annál rosszabbá válik az általános egészségi állapota és a fejbőr állapota is. Többen is aggódnak amiatt, hogy vajon a partnerük továbbra is szeretni fogja-e őket; egyesek társadalmilag visszahúzódóbbá válnak. Beszéljen szeretteivel a problémáról!