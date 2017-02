5+1 indok, amiért eldobtam a szemüveget és a kontaktlencsét

A hétköznapok a szemüveg és a kontaktlencse ellen beszélnek. Szemüveges, kontaktlencsés sorstársam, árulj el nekem valamit! Álmodtál már arról, hogy az éjszakai pihenésedből felébredve éles vonalak fogadnak a homályba burkolózó szoba helyett? Hogy egyszer szemüveg nélkül is megtalálod a lakáskulcsot? Hogy megihatsz egy forró teát párás tekintet nélkül? Hogy eltelhet egy hét szemirritáció nélkül? Hidd el, ez nem csak álom, és mi megsúgjuk a megoldást is!

Ha te is azon emberek népes csoportját gyarapítod, akik segítség nélkül nehezen különböztetik meg lakótársukat egy szobanövénytől, a látásodat segítő eszközök keresése nem könnyű feladat. Főleg reggel. Pont induláskor. Amikor már amúgy is késésben vagy. Nincs sehol, kétségbeesés lesz úrrá rajtad, de aztán... Igen, pont abba térdeltél bele, miközben négykézláb kúsztál a padlón, keresve a megoldást. „Tényleg szükségem van erre a rendszeres, reggeli mutatványra?” - kérdezed magadtól, miközben a szilánkokat halászod ki a hosszúszőrű szőnyegedből... igen, még mindig szemüveg nélkül.

Aztán a kellemetlen jelenetet követően megérkezel a munkahelyedre, és ráébredsz, hogy a rutin ellenére fordítva tetted be a lencsét. Mielőtt elhatalmasodna az irritáció, gyorsan megszabadulsz az apró kis bosszúságoktól, és kénytelen-kelletlen felveszed a vészhelyzet esetére tartogatott szemüveget. Egész nap kerülöd a kollégák tekintetét, próbálsz a monitor mögé rejtőzni, de végül az iroda mókamestere észreveszi a kópéságot. Mire feleszmélsz, már a régi, csúnya pápaszemben parádézik, remekül szórakoztatva ezzel az egész irodát. Kivéve téged, hiszen most a vérvörös arcod rejted a monitor mögé.

Akik pedig azt hitték, hogy attól kevésbé zavar a szemüveged, mert a párodnak is van, azoknak feltenném a kérdést: „Szerintük mennyire egyszerű az egyik szemüvegesnek megcsókolnia a másikat?” Köszönöm.

+ 1 Megoldás: lézeres látásjavítás

Rengeteg felesleges bosszankodást spórolsz meg magadnak, ha szemüveg vagy kontaktlencse helyett az éles látásra szavazol. A műtéteket alkalmassági vizsgálat előzi meg, ahol szakembereknek teheted fel kérdéseidet, megoszthatod félelmeidet, és rögtön hiteles válaszokat is kapsz. A műtétek gyorsak, precízek, és szinte észre sem veszed, hogy az eddig homályba burkolózó világ milyen gyorsan válik éles vonalakká, tiszta képpé!

