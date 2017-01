Így enyhítheti a változókor tüneteit

A változókorral számos olyan tünet jelentkezhet a nőknél, amely negatívan hathat az életminőségükre. A problémára többféle segítség létezik, amelyek közül egy az OVESTIN 1 mg/g krém, mely megfelelő alkalmazása esetén csillapítja a menopauza tüneteit (1). (x)

Az úgynevezett változókor során a legjelentősebb átalakulás a női hormonrendszerben történik. A havi menstruáció rendszere felborul, majd teljesen megszűnik, mivel jelentősen csökken a női nemi hormonok termelése. A menopauza mellett számos egyéb fizikai folyamat is végbe mehet a nők szervezetében, amelyeknek pszichés kihatásai is jelentkeznek1,2. Fontos azonban hangsúlyozni, ez az állapot nem betegség, ám mindenképpen konzultáljunk az orvosunkkal a szóba jöhető megoldásokkal kapcsolatban. Döntsük le a tabukat, és merjünk beszélni a változókorról! Ne szégyellje, tegyen ellene! Hazánkban komoly nehézséget jelent az egészségünkkel kapcsolatos problémák felvállalása, még ha a legkiválóbb szakember előtt kellene is megnyílnunk. Ebben az esetben nem beszélhetünk betegségről, a változókorról mégis rendkívül fontos kikérnünk nőgyógyászunk, háziorvosunk szakvéleményét. A „miértre” nagyon egyszerű a válasz. Bármennyire is természetes folyamat, amelyen a nők átesnek életük e szakaszában, nem kell feltétlenül beletörődni a helyzetbe, mivel számos kellemetlenség, tünet enyhíthető a megfelelő készítménnyel és kezelési móddal. De hogy melyek is ezek a nemkívánatos tünetek, és miként alakulnak ki? A változókor időszakában – a hormonrendszer átalakulásával – elsősorban a húgyhólyagot, a hüvelyt és a külső nemi szerveket érintheti az ösztrogén termelődésének csökkenése. Ebben a fázisban jellemzően gyakoriak a nők nemi szervét megtámadó különböző bakteriális fertőzések, mert a húgyivari rendszer a hormonális változásokkal, sokkal érzékenyebbé válik. Ezenkívül problémát okozhat még a hüvely és a nemi szervek szárazsága, ami viszketést, a szexuális együttlétek alkalmával pedig kimondott fájdalmat is okozhat a nőknek1,2. Az OVESTIN 1 mg/g krém a klimax után jelentkező tünetek enyhítésére ajánlott gyógyszer1. Hatékony segítség! Az OVESTIN 1 mg/g krém ösztriol tartalmú, vény nélkül kiadható gyógyszer, amely hatóanyagával menopauzában lévő nőknél elősegíti az urogenitális hám normalizálódását, csökkenti a hüvelyszárazságot, és fokozza az urogenitális hámsejtek fertőzésekkel és gyulladásokkal szembeni ellenállását1.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el



a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg



kezelőorvosát, gyógyszerészét!

