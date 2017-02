Minden édesanya félelme: a csecsemőkori kólika

Ugyan a terhesség 20. hetére szerkezetileg teljesen kialakul a magzat emésztőrendszere, a születéskor még nincs teljesen érett állapotban, így gyakrabban fordulhatnak elő hasfájással és puffadással járó állapotok, mint például az ún. három hónapos kólika. (x)

Próbatétel a szülők számára is Mivel a kólika tünetei jellemzően makacsul visszatérnek, lelkileg és fizikailag is rendkívül megterhelőek lehetnek az egész családnak, bűntudat és tehetetlenség érzését keltheti a szülőkben.

A fájdalmak megjelenésekor megpróbálhatja különféle, már bevált házi praktikákkal is enyhíteni a kicsi tüneteit. Ilyen például a vasalóval felmelegített pelenka pocakra helyezése, amivel a meleg hatására könnyebben ellazulnak a hasfali izmok, így csökkenthető a fájdalom is. Hasonló hatást érhet el a gerinc környéki izomzat simogatásával, illetve a has óramutató járásával megegyező irányú gyengéd masszírozásával is.

Milyen készítményeket lehet alkalmazni a kólikás csecsemő puffadásos tünetei ellen?

Előfordul, hogy a kólikában szenvedő babáknál puffadásos tünetek is jelentkeznek, komoly panaszokat okozva a kicsiknek. Hatékonyan csökkentik a puffadás tüneteit a szimetikon tartalmú készítmények, melyek hatásukat közvetlenül a bélrendszerben fejtik ki. Segítségükkel a belekben felhalmozódott gázbuborékok fala elbomlik, így a szelek is könnyebben távoznak a kicsi szervezetéből. A szimetikon a kiváltó okoktól függetlenül hat, így bármilyen előzmény ellenére a fájdalmat okozó tényezőket kezelhetjük vele.3

Kerülendő készítmények!

Fontos, hogy kifejezetten csak kisbabáknak kifejlesztett termékeket vásároljon! Nem feltétlenül jó megoldás a más esetekben hasznos laktáz enzim cseppek alkalmazása sem mindaddig, amíg nem biztos benne, hogy kisbabájánál a kólikát a laktóz intolerancia váltja ki. Ennek megállapítására kérje ki szakorvos tanácsát!

További információkért kattintson ide!

1 Morris Wessel, Pediatrics, 1954

2 Veress G. Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle 2010. 2. szám 81-83.

3 Müller Katalin Eszter dr., Kovács Márta dr. Infantilis colica – evidencia alapú terápiás lehetőségeink. Gyermekgyógyászat 2014; 65. évfolyam, 2. szám