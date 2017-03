A potenciazavar a kapcsolatokra is hatással van

Hazánkban körülbelül félmillióra becsülik a potenciazavarral küzdők számát. Sajnos csak becslés, hiszen nagyon sok férfi nem fordul orvoshoz problémájával, annak ellenére, hogy ez az állapot nem csak őket, hanem a párjukat is érinti, és hosszú távon a párkapcsolatra is hatással lehet.

Átmeneti, alkalmi sikertelenség bármelyik férfival előfordulhat, ez a párkapcsolatot kevésbé befolyásolja. A tartós probléma vagy a legsúlyosabb eset, az impotencia azonban negatívan befolyásolhatja a magánéletet, a párkapcsolatokat.

A potenciazavar kezelhető!

A merevedési zavar világszerte, így Magyarországon is sokakat érintő probléma, de szerencsére a legtöbb esetben jól kezelhető. Ennek ellenére nagyon kevesen fordulnak szakemberhez segítségért.

Akár személyiségzavar is kialakulhat

Mikor beszélhetünk potenciazavarról? Potenciazavarról (merevedési/erekciós zavar, erektilis diszfunkció) beszélünk, amennyiben a kielégítő szexuális aktivitáshoz szükséges merevedés elérésére, fenntartására tartós, legalább 3-6 hónapon át fennálló képtelenség áll fenn.

A férfiak szégyellik problémájukat maguk, partnerük, illetve mások előtt. Megrendül önbizalmuk férfiasságukban, teljesítőképességükben, személyiség zavarok, önértékelési zavarok – az élet más területét is érinthetik - alakulhatnak ki. Ezek mind nemcsak magát a betegséget, de a párkapcsolatot is negatívan befolyásolják.

Hogyan kezdjen hozzá?

Maga a betegség a férfiak betegsége ugyan, azonban a probléma a párkapcsolatot érinti ezért a partner bevonása a betegség ellátásában igen fontos. Szerencsés, ha az első vizsgálaton a férfibeteggel együtt a szexuális partner is jelen van. A női szexuális zavarok is hozzájárulhatnak a férfiak erektilis diszfunkciójának kialakulásában, ezért ezek kivizsgálása is a problémamegoldás része.

Fontos a partner támogatása!

Egy támogató, segítőkész, türelmes partner azonban nagyon sokat tud segíteni, alapvető a gyógyuláshoz. Ehhez azonban a férfiaknak is beszélniük kell a problémáról mind szakemberrel, mind pedig a társukkal. Előfordul azonban az is, hogy a nők nem segítőkészek, elzárkóznak a problémától. Ilyenkor a férfi egyedül marad gondjával, tovább súlyosbítva így nemcsak a merevedési zavart, de a párkapcsolati gondot is.

A kényes téma őszinte megbeszélésével lehet boldog a pár, élhet újra egészséges szexuális életet. Az egészséges szexuális élet pedig hozzátartozik a teljes testi-lelki jóllétünkhöz, egészségünkhöz.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Osikóczki Orsolya, háziorvos