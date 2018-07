Ismerje meg! Orvosok, gyógyszerészek és orvostanhallgatók ragadnak hangszert

Nem sokon múlott, hogy a biológiaórákat az orgonatanulásra cserélte, és nem az orvosi pályát választotta - vallotta dr. Várvölgyi Csaba, aki 1983 óta dolgozik Debrecenben, az I. számú Belgyógyászati Klinikán, ahol kiváló, zenekedvelő barátokra lelt.

Dr. Várvölgyi Csaba, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinikájának főorvosa azt mondja: a zene a tudatra kifejtett hatása révén képes enyhíteni tüneteket, befolyásolni a betegek állapotát olyan betegségekben, amelyekben a lelki tényezőknek is komoly szerepük van. Azt is megtudtuk tőle, hogy a zenélés újratermeli azokat az energiákat, amiket nap mint nap teljesen elveszít az ember.

Mikor és milyen hangszeren kezdett el tanulni?

A zene szeretetét elsősorban a családomnak köszönhetem. Anyai nagyapám kántor-tanító volt, nagymamám sokat énekelt velem. Édesapám mérnök volt, de hegedült és énekkarban is énekelt. Ének-zene tagozatos általános iskolába jártam, ahol még találkozhattam Kodály Zoltánnal. Az osztályban 3. évtől a hangszerválasztás általános volt, én a zongorát választottam. Zongoratanáromnak, Kelemen Imrének, az egri Tanárképző Főiskola Ének-Zene Tanszéke akkori vezetőjének köszönhetem, hogy megszerettem az orgonamuzsikát. Ő orgonista is volt, így nem sokon múlott, hogy a biológiaórákat orgonatanulásra cseréljem.

A miskolci Zenei Szakközépiskolába való sikeres felvételi vizsgám ellenére végül az egri Gárdonyi Géza Gimnáziumban tanultam tovább, majd a Debreceni Orvostudományi Egyetemen folytattam a tanulmányaimat. 1983 óta dolgozom az I. számú Belgyógyászati Klinikán (jelenleg Belgyógyászati Klinika A épület), ahol kiváló, zenekedvelő barátokra leltem, mint Dr. Katona Éva, Dr. Síró Béla, Dr. Nagy József, Dr. Juhász Attila, akikkel kamarazenekart is alakítottunk. Énekeltem emellett a DOTE egyetemi kórusban is, melynek akkor Gulyás György karnagy úr volt a vezetője.

Miért éppen az orgona lett a hangszere?

Immár saját hangszeren is gyakorolhat A Hauptwerk orgona a valódi, templomi orgonák eredeti hangmintáival rendelkező, számítógépes programmal működő hangszer.

Meghatározó volt számomra a találkozás 1987-ben Sepsy Károllyal a Nagytemplom lelkész-orgonaművészével. Ö tanított az orgonajáték alapjaira, véleménye azóta is irányadó számomra. A gyakorlás az orgona esetében különösen nehéz feladat, ha egy társasházi lakás adottságaira gondolunk. A mindennapi feladatok pedig időbeli korlátokat teremtenek. Sok-sok év telt el így gyakorlás nélkül, majd Szakács György lelkipásztor által nyílt újra lehetőségem gyakorlásra a Kistemplomban, néhány éve pedig sikerült szert tennem egy saját orgonára.

Hisz abban, hogy a zenének gyógyító ereje van, akár prevenciós szándékkal, akár már betegként segíthet a zenehallgatás, a zenélés, mint terápia?

A zeneterápiának évezredes hagyománya van, az utóbbi időben pedig már a szakirodalma is jelentősnek mondható. Természetesen a zene gyógyító hatásáról nem beszélhetünk olyan értelemben, ahogy egy tüdőgyulladást antibiotikummal, vagy egy „vakbélgyulladást” műtéttel meggyógyítunk. A zene a tudatra kifejtett hatása révén azonban képes enyhíteni tüneteket, befolyásolni a betegek állapotát olyan betegségekben amelyekben a lelki tényezőknek is komoly szerepük van. Ez a hatás a megelőzésben is fontos lehet, ahogy más tevékenységek is, amik az ember belső egyensúlyának megőrzését segítik.

1992-ben jött létre az egyesületük, a Magyarországi Orvosmuzsikusok Egyesülete. Hány tagot számlálnak, az orvosok mellett kik még a tagok? Miért tartották fontosnak, hogy legyen egy ilyen összefogó kapocs?

E gondolatok jegyében alakult meg Szombathelyen a Magyarországi Orvosmuzsikusok Egyesületének elődje, olyan orvosok, egészségügyi dolgozók közreműködésével, akik játszanak valamilyen hangszeren, vagy énekelnek. Az Egyesület neve 2000 óta „Ars Medica Pro Humanitate Hungarica", melynek elnöke a mozgalom elindítója, Prof. Dr. Tarján Jenő szombathelyi kardiológus főorvos volt. Az elnöki teendőket 2002 decemberében Kósáné Kertai Daisy Sonja vette át.

Az Egyesület minden évben más-más hazai várost választ ki helyszínül, így ezek az alkalmak országjáró, honismereti baráti találkozóknak is tekinthetők. A létszám változó, általában évente 40-50 fő vesz részt a koncerteken az ország minden részéből. Az aktív tagok főleg orvosok, de vannak közöttünk gyógyszerészek és szép számmal orvostanhallgatók is. 2019-ben Ráckevén tartjuk következő találkozónkat.

Mit ad önnek a zene, a komolyzene, a hangszerrel való foglalkozás? Mikor jut ideje gyakorolni, különösen, ha egy hangversenyre készülnek?

Az aktív zenélés feltöltődést jelent a hétköznapokban, szinte „tudatmódosító” hatással rendelkezik, újratermeli azokat az energiákat, amiket nap mint nap teljesen elveszít az ember. A tartós szünet néha már „megvonási” tüneteket is okoz. Ebben a tekintetben részben egy magányos, öncélú cselekvésnek is tekinthető a szereplés szándéka nélkül. Az egyesületi koncertek a közös zenélés adta örömön kívül rendszeres kihívást, próbatételt is jelentenek. Évente illik új műveket tanulni, tőlünk telhetően igényesen előadni, várva a kollégák észrevételeit és egyszerre „drukkolni” nekik is a jó szereplésért, majd közösen értékelni a végén. Mindez rendkívül inspiráló, különleges élményt ad a baráti találkozókon, ahol elsősorban nem szakmai témákról folytatunk eszmecserét.

A zene élményét sokan próbálták már szavakba önteni. Aligha lehetne szebben megfogalmazni a zene lényegét, mint ahogy azt Mali Katalin orgonaművész írja. „Zene csak egy van, tiszta és igaz. Mindegy, hogy milyen hangszeren szólaltatja meg valaki, ha hisz benne és megéli. ...A zene oda röpít bennünket, ahová mindig is vágytunk, magunkhoz, egymáshoz, az Isten tenyerére.”

