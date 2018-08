Dr. Forgács Attila: Az emberi faj hajlama és őstudattalan túlélési technikája a túlevés

Életútját nagyban meghatározta édesapja, dr. Forgács Andor belgyógyász főorvos korai halála. Nem csupán azért, mert így idő előtt kellett szembenéznie a nagybetűs élet kihívásaival, és különféle munkákat elvállalnia itthon vagy épp a tengerentúlon, hanem azért is, mert hosszú utat járt meg, amíg visszatért diákéveinek színhelyére, Debrecenbe, ahol egyetemi tanulmányait is végezte. Nem sokkal ezután kiváló minősítéssel doktorált, amit a klinikai szakpszichológusi diploma megszerzése során is megtartott. Dr. Forgács Attila a PhD. tudományos fokozatot is ekként szerezte meg, majd 2005-ben a Pécsi Tudományegyetemen habilitált. Dolgozott szexuálpszichológusként, a gyermekágyas anyák lélekgyógyításában, a hospice mozgalomban, de a pszichoonkológia is a hivatása része volt, miközben neves szaktekintélyekkel dolgozott és alkotott megannyi maradandó értéket. A klinikai szakpszichológus, egyetemi docens, hallgatóinak a legnagyobb odaadással, tudással adja át tapasztalatát, tudását.