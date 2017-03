Ösztrogéndominancia - Sok nőt érint, akár meddőséget is okozhat

Az ösztrogéndominancia egyre több nőt érint manapság, és sajnos nem csak kellemetlen tüneteket okoz, de súlyos betegségekhez, akár meddőséghez is vezethet. Dr. Lőrincz Ildikótól, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusától megtudhatja, vajon milyen kezelési lehetőségek közül választhat a beteg.

Mi az az ösztrogéndominancia?

Az ösztogéndominancia egy olyan hormonális zavar, melynek során az ösztrogén túlsúlyba kerül az azt kiegyensúlyozó progeszteronnal szemben. Az ösztrogén szintje ugyanis a menstruációs ciklus első felében a legmagasabb, majd a második felében - a luteális fázisban- a progeszteroné a fő szerep. Ellenben ösztrogéndominancia fennállásakor a hormon mindvégig túlsúlyban van - ez fennállhat úgy, hogy a határértéknél magasabb az ösztrogén mennyisége, de úgy is, hogy kevesebb progeszteron termelődik. Bármelyik eset is legyen jelen, a probléma bizony kihat az egész szervezet működésére, és olyan tüneteket okoz, mint pl. a gyakori fejfájás, hajhullás, menstruációs zavarok, száraz bőr, mellfeszülés vagy a depresszió. Érdemes tudni, hogy számtalan probléma és betegség hátterében is meghúzódhat az állapot (pl. PCOS, mióma, fokozott trombózis-készség, daganat, endometriózis, pajzsmirigyzavarok).

Hogy bebizonyosodjon az ösztrogéndominancia jelenléte, ahhoz laborvizsgálatra van szükség a ciklus meghatározott napjain!

Enyhébb esetben elég lehet az életmódváltás

Amennyiben a szakember úgy ítéli meg, elég lehet az életmódváltás és bizonyos táplálékkiegészítők szedése a javuláshoz. Ekkor nagy hangsúly van az esetleges túlsúly leadásán, ugyanis van, hogy már a plusz kilók elvesztése önmagában is javít az illető állapotán, mivel a jelentős mértékben felhalmozódott úgynevezett zsigeri zsírok olyan hormonokat termelnek, melyek hozzájárulhatnak az ösztrogéndominanciához. Emellett érdemes olyan táplálékokat fogyasztani, melyek javítják az anyagcserét, és megkötve a káros ösztrogéneket kijuttatják azokat a szervezetből. Továbbá kerülni a kell a szójával és a mesterséges adalékanyagokkal teli élelmiszereket, mivel nagy mennyiségben tartalmaznak xeno-ösztrogéneket, melyek ugyanolyan hatást képesek kifejteni, mint maga az ösztrogén.

Az ösztrogénszint csökkentése mellett fontos lehet a progeszteron mennyiségét növelni - amennyiben csupán kisebb mértékű a hiány, úgy a barátcserjét tartalmazó teák és táplálékkiegészítők remek szolgálatot tehetnek.

Van, amikor az életmódváltás nem elég

Amennyiben a szakember indokoltnak látja, akkor az életmódváltás mellett komolyabb terápiára is szükség lehet, elsősorban akkor, ha az illető kisbabát szeretne.

Ha alacsony a progeszteronszint, akkor fontos annak pótlása. Ma már forgalomban vannak természetes progeszteront tartalmazó krémek, melyek a bőrre kenve felszívódnak és a véráramba kerülnek, ám ezeket inkább kiegészítésként szoktuk ajánlani. A legjobb hatást receptre kapható progeszteron tablettákkal, hüvelykúpokkal lehet elérni. Ezeknél fontos, hogy nem mindegy, mikor alkalmazza az illető, ugyanis csakis a ciklus második felében szabad használni, szakember ellenőrzése mellett- mondja dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusa.



Dr. Lőrincz Ildikó, szülész-nőgyógyász, endokrinológus