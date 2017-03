A syringomyelia tünetei és kezelése

A syringomyelia kóros üregképződést jelent a gerincvelőben, esetleg a nyúltvelőben. Leggyakrabban a gerincvelő nyaki szakaszán jelentkezik. Előfordulása nem gyakori. A betegség tünetei általában lassan alakulnak ki, de ritkán hirtelen kezdet is előfordulhat.

A képződött üregek rendszerint liquorszerű folyadékkal (gerinc folyadék) teltek és fokozatosan nőnek craniális (koponyavégi rész) és caudális (farki végrész) irányba.

A betegség általában a 3-4. évtizedben kezdődik és lassan halad előre.

A Syringomyelia okai a képződött üregek lehetnek fejlődési rendellenesség következtében az embrionális kórból fennmaradó képződmények.

kialakulhatnak a gerincvelőt érő károsodás után

a gerinc területét érintő vérzés következtében vérrel telt üreg képződik a gerincvelőben (haematomyelia), amely felszívódása szintén syringomyelia kialakulásához vezethet

A syringomyelia tünetei

A legjellemzőbb tünetek az üreg feszülése következtében jönnek létre. A syringomyelia 4 vezető tünete: a fájdalom, a tapintás érzés csökkenése, a gyengeség és az izomsorvadás (atrófia).

Leggyakrabban a felső végtagokon csökken vagy kiesik a hő érzése (hideg és meleg), csökken a fájdalom érzése, valamint kevésbé érezhető a tapintás is. Kialakulhatnak fájdalmatlan fekélyek a kéz bőrén, néha nagyfokú ödéma is megfigyelhető

Jellemző a durva bőr és a töredezett körmök jelenléte is. A felső végtagok zsibbadása, gyengesége, fáradékonysága észlelhető az izmok sorvadása (atrófiája) következtében.

Az izomsorvadás a kéz kisizmaiban kezdődik, majd felfelé (proximális irányba) haladva a karokra is ráterjed. A felső végtagok izmainak atrófiája aszimmetrikus, a két oldal között eltérés mutatkozik. Gyakori a mozgásra fokozódó nyaki-, háti-, és derékfájdalom is. Az alsó végtag érintettsége miatt a mozgás is nehezítetté válik.

Hogyan diagnosztizálják a syringomyeliat?

A diagnózis felállítását segíti a fizikális vizsgálat, amely magában foglalja a gerinc megtekintését. Az egyszerű megtekintéssel láthatóak a gerinc deformációit, az izomzat atrófiáját, érezhető annak petyhüdt tapintata.

A végtagok mozgásait vizsgálva észlelhető azok gyengesége, csökkent mozgásképessége. Ide tartozik a reflex vizsgálat az alsó és felső végtagokon egyaránt, továbbá a fájdalomérzés és hő érzés vizsgálata is.

A fizikális vizsgálat alapján felmerülő diagnózist, a speciális, illetve a képalkotó vizsgálatokkal erősíthetjük meg. A képalkotó vizsgálatok során elsőként a gerinc teljes szakaszáról, a csontokról és ízületekről készítenek röntgenfelvételeket.

A röntgen vizsgálat mellett az agykoponya és gerinc CT (computer tomográfia) vizsgálata történhet, az esetleges tumorok illetve az egyéb rendellenességek kimutatására.

A betegség kimutatása teljes bizonyossággal az MR vizsgálattal lehetséges, ugyanis ezzel a képalkotó módszerrel mutathatók ki a gerincvelőben képződött üregek.

Lehet-e kezelni a betegséget?

A vizsgálatok kiegészíthetők az ún. EMG (elektromyográfia) vizsgálattal, ami az izomzat működéséről, a fennálló gyengeségéről nyújt információt, illetve a lumbálpunkció (minta a gerinc folyadékból) is segíthet a diagnózis felállításában.

Mai ismeretek szerint, a mai gyógymódokkal a betegség nem gyógyítható. Fájdalomcsillapítás szükséges, ami történhet enyhébb fájdalomcsillapítókkal, súlyosabb esetben kábító fájdalomcsillapítók használata is szükségessé válhat.

A syringomyelia sebészi kezelése vitatott, a syringotomia, azaz az üregek zárása egyes kiválogatott esetekben hatásos lehet.

Mivel a kórkép nem kezelhető, lehetőség szerint törekedni kell annak megelőzésére. A várandósság ideje alatt változatos, vitaminokban dús táplálkozás ajánlott, illetve különös odafigyelés szükséges az optimális mennyiségű folsav bevitelére is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Borsi Lieber Katalin