Akupunktúrás fájdalomcsillapítás - Mit érdemes tudni róla?

Szakértő kezekben az akupunktúra hatékony fájdalomcsillapító módszer mozgásszervi panaszok esetében. Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista és akupunktőr a módszer bizonyított hatásairól és az integratív megközelítés működéséről beszélt.

Ősi tudás - Modern bizonyítékokkal

A hagyományos kínai orvoslás egyik alapvető ága az akupunktúra, amelynek alapját az „energiaáramlás rendszerének tana”, az ennek alapjául szolgáló „csatornák” (meridiánok) és a mechanikus ingerlés pontjai, azaz a szúráspontok, akupunktúrás pontok és az úgynevezett triggerpontok felismerése adja. Az akupunktúrás tudásról már a 2600 éves Sárga Császár Belgyógyászati Könyve c. műben is lehetett olvasni, a működéséről szóló bizonyítékok pedig azóta is gyűlnek.

2001-ben például B. Pomeranz az akupunktúrás fájdalomcsillapítás hatékonyságának vizsgálatában arra a következtetésre jutott, hogy akut, laboratóriumi körülmények között indukált fájdalmat igazán jól csak akupunktúrás pontok ingerlésével tudtak jól csillapítani, máshol, azaz a nem-akupunktúrás pontok ingerlésével nem volt igazán mérhető fájdalomcsillapító hatás. Ez a megállapítás összhangban van azzal, hogy a hatóanyag nélküli, úgynevezett placebo tabletták is csak az esetek 30 %-ában hoztak eredményt az akut fájdalom enyhítésében.

Klinikai kísérletek igazolják az akupunktúra hatását

Az akupunktúra fájdalomcsillapító hatásmechanizmusának kutatásában lezajlottak más meggyőző vizsgálatok is. Egy kontrollált, kettős-vak klinikai vizsgálatban például bizonyossá vált, hogy az endorfinnal ellentétes hatású naloxon gátolja az akupunktúrás fájdalomcsillapítást is. A vizsgálat során önként jelentkezőknél laboratóriumi úton fogfájást idéztek elő, amely után a résztvevők a Vastagbél-4 pont manuális ingerlésével akupunktúrás kezelést kaptak. Az egyik csoportnak - amelyben a résztvevők nem tudtak róla, hogy melyik csoporthoz tartoznak - intravénás fiziológiás sóoldatot adtak, míg a másik csoportba tartozók intravénás naloxont kaptak. Az első csoportba tartozók fájdalma fél órán belül megszűnt, és a hatás 60 percnél tovább tartott. A naloxon csoportba tartozók fájdalma nem csökkent az akupunktúrás kezelés ellenére sem. Ugyanakkor a placebo csoport tagjainak placebo injekciót adtak, úgy állítva be azt, mint erős fájdalomcsillapító szert. Az ebbe tartozók semmiféle fájdalomcsökkenést nem tapasztaltak.

A mozgásszervi fájdalmak többféleképpen csökkenthetők

Az igen gyakori, mozgásszerveket érintő fájdalmak kezelése sokszor nehéz feladat, különösen, ha erős fájdalomról, esetleg krónikus fájdalom szindrómáról van szó - ismerteti dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr.

- Ezért nagyon körültekintőnek kell lennünk, amikor fájdalomcsillapító módszert keresünk. Az akupunktúra éppen azért lehet hatékony eszköz a kezünkben, mert remekül illeszkedik az integratív gyógyítás eszköztárába. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus és igen hatékony eljárások - mint például a hialuronsavas- vagy orvosi kollagén-injekció, a lökéshullám kezelés, illetve a szakember irányításával végzett rendszeres, funkcionális gyógytorna - kiegészítőjeként is működik, de adott esetben önálló módszerként is megállhatja a helyét. A gyógyításnak éppen a módszerek sokfélesége miatt a leglényegesebb eleme a pontos diagnózis és a páciens panaszainak rendszerbe helyezése. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy nem „csak” egy fájós hátat kell gyógyítani, hanem egy embert, akinek történetesen fáj a háta.

Dr. Arnold Dénes Arnold, sebész, fájdalomspecialista