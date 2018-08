Fájó ízületek - Amikor a légkondicionáló a hibás

A nyári meleg az utóbbi időben akár szeptemberben is meghatározza az időjárást, így egyre tovább működnek a légkondicionáló berendezések. Ezek azonban bizonyos problémákat is okozhatnak, a gyakoribb fej- és torokfájás mellett akár ízületi gyulladást is.

Dr. Páll Zoltán, a Budai Fájdalomközpont sebésze, traumatológus, sportorvos a kezelési lehetőségekről beszélt.

Fellobbanhat a lappangó gyulladás

A légkondival felszerelt helyiségben azonos hőmérsékletre és száraz páratartalomra beállított levegő kering zárt rendszerben. Előnye, hogy kevesebb por és pollen kering benne, mint az utcán, hátránya viszont, hogy nincs légmozgás, vagy ugyanott fújja a hideg levegőt a rendszer az ott tartózkodókra.

Mindezek következménye lehet fáradtság, kimerültség, depresszió és testi problémák is: torokfájás és fejfájás mellett gyakori a felfázás, a petefészek- és hüvelygyulladás, a libidó csökkenése és az ízületi problémák. A lappangó ízületi gyulladást ugyanis fellobbanthatja a felhevülés utáni lehűlés, a nyirkos hideghatás pedig fokozza az izomfeszülést és – görcsöt, ami szintén fájdalomhoz vezet. Vagyis a légkondicionáló képes belobbantani az ízületi, reumatikus betegségeket azoknál, akik egyébként is hajlamosak erre.

Mit tehetünk, ha a légkondi miatt fájnak az ízületeink?

Soha ne irányítsuk közvetlenül magunkra a hideg levegőt. Lehetőleg ezt már a klímaberendezések felszerelésekor tervezzük meg, fontos, hogy a főáramlat ne a legtöbbet használt területre érkezzen.

Kerüljük a nagy hőmérséklet-különbségeket: a kinti levegőnél legfeljebb 6-8 fokkal legyen hűvösebb a légkondicionált helyiség.

Ha megoldható a légkondicionáló ki- és bekapcsolása, a hűtést próbáljuk meg arra az időszakra időzíteni, amikor nem tartózkodunk az adott helyiségben. Ha már elértük a kívánt hőmérsékletet, kapcsoljuk ki a hűtést.

Lehetőség szerint ne tartózkodjunk tartósan klimatizált helyiségben. Ha ez elkerülhetetlen (például munkahelyen), mindig legyen nálunk melegebb ruha, amivel melegen tarthatjuk ízületeinket.

Nem támaszkodhatunk csak a fájdalomcsillapítókra

Ha ízületi gyulladásra gyanakszunk, mindenképpen forduljunk orvoshoz, mert így gyorsabban, hatékonyabban, az erős fájdalomcsillapítók esetleges mellékhatásaitól mentesen megszabadulhatunk a problémától.

- Azoknak, akik nem szeretnének a fájdalomcsillapítók túl gyakori alkalmazásától függeni, érdemes kipróbálniuk az alternatív lehetőségeket. Ez lehet például a lökéshullám terápia, amely során a hullám áthatol a test felszínén és beindítja a test öngyógyító mechanizmusait, oldja a triggereket, élénkíti az anyagcserét és a vérkeringést. Ezáltal a kezelések nem csak a fájdalmat csökkentik, de a valódi okot szüntetik meg a sérült szövetek fokozatos regenerálásával - ismerteti dr. Páll Zoltán, a Budai Fájdalomközpont sebésze, traumatológus, sportorvos.

- Hasonlóan jó eredmény érhető el a hialuronsav-injekcióval, amely szinte megolajozza az ízületeket. A felhasznált anyag egy átlátszó gél, amely nagy koncentrációban tartalmaz hialuronsavat. A gyulladás által érintett ízületbe fecskendezzük ezt a készítményt, hogy csökkentse a fájdalmat, valamint visszaállítsa az ízület kenését és lökéscsillapítását. Szóba jöhet még az orvosi kollagénterápia, amely szintén injekciós kúraként csökkenti a fájdalmat, kezeli a kiinduló problémát. Ugyanakkor tudni kell, hogy az ízületi gyulladások részben megelőzhetők rendszeres testmozgással, a normál testsúly megőrzésével és a gyulladást fellobbantó helyzetek – így a légkondicionálás – körültekintő kezelésével.

Dr. Páll Zoltán, traumatológus, sportorvos