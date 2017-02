GiftedHand: egyedülálló rehabilitációs eszköz Debrecenből

A BrainFactory nemzetközi projekt az innovatív ötletek azonosítását, támogatását és megvalósulását tűzte ki céljául, emellett fontos, hogy a nemzetközi partnerség segítséget nyújtson az ötletek szélesebb körben való megismerhetőségéhez, és lehetőség szerint támogassa azok megvalósítását, továbbfejlesztését.



Kizárólag a verseny honlapján keresztül benyújtott ötletek, elképzelések vehettek részt a hazai, majd a nemzetközi megmérettetésen, erre önállóan vagy csapatban is lehetett jelentkezni.



A tavalyi online ötletverseny nemzetközi fordulójába továbbjutott versenyzők – Kövesligeti Eszter, Paku Ákos és Kálmán Lajos, valamint Hausberger János – rendkívül komolyan vették a nemzetközi megmérettetést. Ötletüket az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. által szervezett, A Jövő megoldásai – Információs nap keretében be is tudták mutatni, a hazai forduló díjátadóját is ekkor tartották. A pályázati projekt a Visegrádi Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.