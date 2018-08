Milyen a jó iskolatáska? - Előzzük meg a hátfájást!

A német kutatók hatvan általános iskolást – különböző súlyú hátitáskákkal megpakolva – küldtek egy akadálypályára, és a tréning után úgy találták, csak akkor érte aránytalanul nagy terhelés a gerincoszlopot, amikor az iskolatáska súlya meghaladta a gyermek testsúlyának egyharmadát. Ismert tény, hogy manapság szinte minden második gyermeknek alulfejlett a has- és a hátizomzata, ezért számukra kifejezetten hasznos is lehet, ha megterhelő súly cipelésével tartják kondiban magukat. Ezzel ellentétes az amerikai kutatók álláspontja, mely szerint a tanulók súlyuk legfeljebb tíz százalékát cipelhetik rendszeresen a hátukon. Magyarországon azonban az alsó tagozatosok iskolatáskája sokszor a négy-öt kilót is eléri, pedig 2005 óta jogszabály írja elő, hogy tankönyveik tömege nem haladhatja meg a három kilogrammot.