Magas vérnyomás: az amerikai ajánlás felkavarta az állóvizet

A közelmúltban kiadott amerikai ajánlások ellenére Európában és hazánkban jelenleg változatlan a magasvérnyomás-betegség határértéke. A Magyar Hypertonia Társaság sajtóközleményének apropójából a társaság elnökhelyettesével, Prof. Dr. Páll Dénessel beszélgettünk.

Mi a jelentősége, hogy mekkora a határérték?

- A normális és a kóros vérnyomásérték közötti határérték felállítása tudományos bizonyítékokon alapul, de mégis egy önkényes döntés. Ez alapvetően meghatározza a magasvérnyomás-betegségben szenvedő betegek számát. Abban az esetben, ha a határnak egy alacsonyabb értéket tekintünk, akkor jelentősen megnő a hipertóniás betegek száma. Ez mind az egyén, mind a társadalom számára jelentős kérdés, hisz az egyik oldalról jóval több ember minősül „betegnek”, másrészt a nagyobb számú hipertóniás sokkal több orvos-beteg találkozást igényel.

Hirdetések

Miért más az amerikai helyzet és az európai?

- Az Európában és az Amerikában élő lakosság között több szempontból is különbséget célszerű tenni, hisz mind a genetikai tényezők, de akár a környezeti hatások is eltérők lehetnek. Több - jelen ajánlástól független - vizsgálat az amerikai lakosság magasabb átlagos vérnyomását igazolta. Saját tudományos munkám során is számottevő különbséget észleltem az amerikai és a hazai serdülők vérnyomása között.

Miért változtatták meg az amerikaiak a határértéket?

- Európában, így hazánkban is hosszú évek óta a 140/90 Hgmm a határérték, melyen nem történt változás. Az amerikai szívgyógyász társaságok úgy döntöttek, hogy már a 130/80 Hgmm-es vérnyomás felett felállítható a betegség diagnózisa, mert a 130-140/80-90 Hgmm-es vérnyomású páciensek szív- és érrendszeri kockázata nagyobb, mint a 130/80 Hgmm alatti vérnyomásúaké.

Nem hitelteleníti-e el a lakosság szemében az orvostudományt, ha eltérőek az értékek?

- Úgy gondolom, hogy az orvostudományban pontosan az a szép, hogy vannak és lehetnek eltérő vélemények. A vérnyomás határérték kérdésében ezt részben a fent említett különbségek is magyarázzák, másrészt nagyon fontos az eredmények interpretálása. Számos vezető európai szaktekintély kinyilvánította, hogy nem ért egyet az új amerikai ajánlással, sőt a vezető amerikai cukorbeteg társaság is jelezte, hogy nem kívánnak az általuk korábban is javasolt határértéken változtatni. Az európaiak és mi, hazai szakemberek ugyanakkor azt hangsúlyozzuk, hogy az eddig elvégzett vizsgálatok nem igazolták egyértelműen annak az előnyét a szív- és érrendszeri szövődmények, vagy a halálozás szempontjából, ha a vérnyomást 130/80 Hgmm alá csökkentjük.

Van-e szakmai vita arról itthon, hogy mi a jó határérték, vagy itthon konszenzus van a kérdésben?

- Úgy gondolom, hogy itthon konszenzus volt a 140/90 Hgmm-es érték vonatkozásában. Az amerikai ajánlás kissé felkavarta az állóvizet. A Magyar Hypertonia Társaság pontosan azért adott ki sajtóközleményt, hogy egyértelmű állásfoglalást nyújtson a kollégáknak, az esetleges elbizonytalanodást megelőzően. Társaságunk elnöksége fontosnak érzi hangsúlyozni, hogy az amerikai irányelvek által idézett „bizonyító erejű” vizsgálatokat szinte kizárólag a Távol-Keleten végezték, és az egyébként sem egyértelmű eredmények nem, vagy nem féltetlenül vonatkoztathatók a hazai lakosságra.

Az új európai irányelv 2018-ban várható. Európában is követik majd az amerikai mintát a határérték tekintetében?

- Az új európai ajánlás első változata elkészült, melyet jelenleg több mint száz szakember véleményez. Mint e bizottság tagja titkossági nyilatkozatot írtam alá, ezért erről nem nyilatkozhatom. Talán magánemberként annyit elárulhatok, hogy nem várok érdemi változást a jól megismert 140/90 Hgmm vonatkozásában.

A rendszeres vérnyomásmérésen kívül hogyan védekezhetünk a magas vérnyomás ellen?

- A Magyar Hypertonia Társaság a 140/90 Hgmm-es határérték változatlansága mellett részben a felismerés, részben a kezelés fontosságára igyekszik felhívni a figyelmet. A kezelés az esetek többségében gyógyszeres kezelést is jelent, de ennek a nemgyógyszeres kezelési lehetőségek (testtömegcsökkentés, rendszeres dinamikus testmozgás, a sófogyasztás mérséklése, a dohányzásnak és a nagy mennyiségű alkoholfogyasztásnak az elhagyása) mellett kell megvalósulnia. Fontos annak a hangsúlyozása, hogy a kezelés tartós, évtizedeken keresztüli együttműködést kell, hogy jelentsen.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

- Örömteli a vérnyomásmérők széles körű elterjedése, mely jó lehetőséget teremt az önellenőrzésre. Amennyiben ismételten 140/90 Hgmm-es értéket észlelünk a megfelelő, nyugodt körülmények között történt mérések során, akkor mindenképpen szükséges a családorvos felkeresése.

Forrás: WEBBeteg

G. A., újságíró

Orvos szakértő: Prof. Dr. Páll Dénes