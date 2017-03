Hogyan hatnak a köptetők?

A köhögés olyan reflexes folyamat, melynek célja, hogy a légutakba jutó idegen anyagokat, és a feleslegben termelt váladékot eltávolítsa onnan. Bizonyos gyulladásos betegségek esetén, mikor túl sok vagy túl sűrű váladék termelődik, szükség van gyógyszerek alkalmazására, melyek megkönnyítik a váladék eltávozását.

A köptetők olyan anyagok, melyek meggyorsítják és megkönnyítik a köpet kiürítését a légcsőből és a hörgőből.

Ezt elérhetik a nyáktermelés fokozásával, ami védi a légutak nyálkahártyáját a köhögést kiváltó anyagoktól, valamint hígítják a nyákot, ezzel is segítve a könnyebb felköhögést.

Az ilyen hatásmódú anyagok egy része, a gyomornyálkahártya ingerlésével egy ősi reflexutat használva, fokozza a hörgő nyáktermelését. Ez onnan ered, hogy fejlődéstanilag az emésztőrendszer és légzőrendszer közös eredetű, és ez a reflex fennmaradt. Ennek az a következménye, hogy ezek a köptetők nagy adagban hánytatnak.

Ilyen hatóanyagok az emetin, a szaponinok, és a guajakol.

Emetin az ipekakuána nevű növényben található, a gyökér porát és annak alkoholos kivonatát használják gyakran köptetésre.

Számos növény tartalmaz szaponinokat, nálunk a fehér szappangyökért és alkoholos kivonatát, és a kankalin gyökerét használják.

A guajakolt a bükkfakátrány lepárlásával nyert olajból vonják ki. Ezek a hatóanyagok főképp a patikákban készített köptetők hatóanyagai.

Az illóolajok mint köptetők

Illóolajok számos növény levelében és virágában megtalálhatók, és többek között jó köptetők is.

Belsőleg adva kis részben a hörgőkben választódnak ki, és ott enyhén izgatnak, fokozzák a nyákkiválasztást, és a folyadékot elfolyósítják.

Inhalálással is a hörgőkbe juttathatók, például vízgőzzel vagy levegővel elporlasztva, vagy kendőről belélegezve, esetleg meleg vízre öntve.

Csecsemőknél és kisgyermekeknél viszont nem ajánlott az illóolajok alkalmazása, ugyanis gégegörcsöt és izgatottságot okozhatnak.

Köptetőként leggyakrabban az eukaliptusz és a kakukkfűolaj, vagy kakukkfű kivonat használatosak, melyek alkalmazása esetén ritkán gyomorpanaszok vagy allergiás reakciók, kiütések fordulhatnak elő mellékhatásként.

A bromhexin és az ambroxol hatóanyag-tartalmú köptetők a nyák folyósságát növelik, ugyanis a benne lévő poliszacharidok kémiai hasítását serkentik, így nem alakul ki sűrűn folyó nyák. Emellett a nyákkiválasztást és kiürítést serkentik.

Az ambroxol ráadásul a felületi feszültséget is csökkenti, ami szintén segíti a köptető hatását.

Antibiotikumokkal együtt adva, segítik az antibiotikum bejutását a váladék belsejébe, ezzel elősegítve a kórokozók mielőbbi elpusztítását.

Az acetilcisztein hatóanyagú köptetők

Más hatóanyagok, mint az acetilcisztein, a nyákot kémiai úton folyósítják el, ezzel is megkönnyítve a köpetürítést. A nyákban sok DNS is található, mely a kórokozók elleni védekezés során elpusztult és szétesett fehérvérsejtekből származik, és amely a hosszú szálai miatt sűrűbbé teszi a váladékot. Az acetilcisztein bontja a szabadon lévő DNS-eket, sőt antioxidáns hatással is rendelkezik.

Az antibiotikumokkal egymás hatását csökkentik, ezért legalább 2 órának kell eltelnie a két gyógyszer bevétele között. Nitrát típusú értágítókkal együtt adva, túl erős értágító hatás jöhet létre, aminek következménye a nagymértékű vérnyomásesés. Asztmásoknál csak szigorú megfigyelés alatt alkalmazható, ugyanis hörgőgörcsöt okozhat.

Gyomorfekélyben szenvedő betegeknél meg kell fontolni a készítmény szedését, ugyanis a mellékhatásként esetlegesen előforduló hányás, tovább ronthatja a beteg állapotát.

Ritkán okoz mellékhatásokat, ezek lehetnek gyomorpanaszok, hányinger, hányás, hasmenés, és túlérzékenységi reakciók, mint kiütések vagy hörgőgörcs. Az erdostein is hasonlóan hat, de hatása kifejtéséhez lúgos környezet szükséges.

Bár rokonvegyületek, a karbocisztein mégsem úgy hat, mint az acetilcisztein, hanem a sejtekben csökkenti a sűrű nyák képzését, és serkenti a híg nyák keletkezését.

Köptetők és köhögéscsillapítók

Köptetőkkel köhögéscsillapítót ne szedjünk együtt, ugyanis ekkor nagyobb mennyiségű nyák termelődik a köhögési inger elfojtása mellett, ez pedig káros lehet.

Köhögéscsillapítót esetleg csak éjszakára alkalmazzunk, a könnyebb elalvás elősegítésére.

Bármilyen típusú köptetőt használjunk is, fontos, hogy sok folyadékot fogyasszunk mellette, mert ez is segíti a nyák hígulását, és könnyebb eltávolítását.

A legtöbb köptető vény nélkül is kapható, ezért öngyógyszerelés kezdhető meg velük.

Ha azonban a beteg állapota 5 napon belül nem javul, esetleg romlik, vagy a felköhögött váladék gennyes, mielőbb orvoshoz kell fordulni, mert ez bakteriális fertőzés gyanújára adhat okot, és megfelelő antibiotikumos kezelést igényel.



Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész